俄烏戰爭｜烏軍620架無人機猛轟莫斯科 傳英國企業無人機援烏 遭俄警告「要付代價」

俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧表示，烏克蘭軍方周二(18日)凌晨出動620架無人機攻擊莫斯科及周邊地區，是俄烏戰爭爆發以來烏軍對莫斯科州發動的最大規模空襲之一。 索比亞寧指，俄軍在莫斯科州上空擊落180架無人機，救援人員在無人機墜毀現場處理，但他未有說明是否有人傷亡或現場損毀情況。莫斯科州長伏洛比約夫指，烏軍無人機擊中俄羅斯電商「野莓」(Wildberries)一座倉庫以及莫斯科附近一些設施。襲擊中，莫斯科州至少3人受傷，包括一名10歲女童。野莓公司表示，無人機殘骸擊中倉庫一道牆，造成輕微損毀。

俄烏戰爭｜澤連斯基：俄軍攻擊住宅區鬧市 包括克里米亞在內，其他幾個俄羅斯控制區亦遭到烏軍大規模攻擊。克里米亞最大電力供應商Krymenergo表示，南部多個地區在夜間遭到烏克蘭無人機襲擊，多個住宅區因而停電。 同日，烏克蘭哈爾科夫州長西涅古波夫表示，俄軍對距離俄國邊境約40公里的哈爾科夫州佩切尼吉(Pechenihy)發射火箭，至少造成10人死亡，17人受傷，另有住宅及商店被毀。總統澤連斯基指出，遇襲地點是一處鬧市，有郵局和商店等，周圍都是住宅，「我們一定會回應俄羅斯這次攻擊」。

俄烏戰爭｜英媒： 英國兩家企業製造的無人機供應給烏克蘭 哈爾科夫州部分地區已被俄軍佔領，自開戰以來，該州持續遭受俄軍猛攻。據聯合國統計，最近幾個月，俄烏戰爭造成的平民死亡人數，高於戰爭初期以後的任何時期。 另外，英國《星期日泰晤士報》報道，英國兩家企業製造的無人機供應給烏克蘭，用來攻擊俄羅斯境內的軍事及工業設施。其中一間是英國航太系統公司(BAE Systems)的子公司，另一家企業，報道以安全為由並未披露。 俄羅斯駐倫敦大使館隨後發布聲明，指控英國成為襲擊俄羅斯的「共犯與同謀」，並稱英國「明知故犯，選擇讓局勢升級」。聲明警告：「英國介入衝突的程度愈深，對基輔『恐怖主義機器』的支援愈大，所要付出的代價就愈高。」