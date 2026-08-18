國際專題｜重新「親北韓」 特朗普打甚麼主意

美國總統特朗普近日頻頻向北韓領導人金正恩送秋波，包括縮減美韓一年一度軍演的規模。他周一在白宮見記者時稱，金正恩已回應其主動示好，形容非常正面。北韓官方未有任何公開回應。特朗普首個任期外交政策聚焦北韓，由最初標籤金正恩為「火箭人」，然後破冰三度舉行「特金會」，創造首位在任美國總統踏足北韓領土的歷史一刻。特朗普去年第二度上台後一直沒有多提北韓，現在卻突然「親北韓」，分析認為是伊朗戰事停滯不前，他想轉移視線，同時也向南韓施壓要對方分擔更多駐韓美軍的開支，並支援伊朗戰事。

特朗普最先在上周六(15日)於社交網發文，指與金正恩相處得很好。周日再發文宣布，周一舉行的美韓「乙支自由護盾」年度大型軍演將縮減規模，批評該軍演不但耗資巨大，並發出不恰當和敵視的訊息，取消已來不及，只好縮減規模。他不忘說與金正恩關係「非常好」。特朗普又將有關決定與南韓不肯軍事支援伊朗戰事扯上關係，「我最近問南韓總統他們會否加入伊朗無核化行動，他們答『不了，謝謝』」。乙支自由護盾軍演原定周一展開直至下周四，駐韓美軍司令布倫森周二到訪南韓國防部大樓，與韓方就軍演規模協調。根據美韓協議，南韓今年會提供約11億美元(約85.8億港元)作為分擔駐韓美軍的開支，但特朗普仍認為南韓給錢太少。另外，特朗普周一再發文，上載一張改圖顯示金正恩與他通電話，強調兩人關係友好。

轉移伊朗戰事視線 懲罰盟友鼓勵對手 《南韓日報》周二社論指出，特朗普的聲明「揭示了韓美同盟搖搖欲墜的嚴峻現實，加劇公眾焦慮」。社論還指，「美國對待北韓的態度似乎比對待其盟友南韓還要尊重，這簡直荒謬。」乙支自由護盾軍演一直被視為震懾北韓，並且為任何突發狀況作好準備。無獨有偶特朗普第一任期和第二任期均遇上南韓自由派總統執政，總統文在寅2019年促成他與金正恩在兩韓休戰區板門店會面，並短暫跨過軍事分界線踏足北韓土地。現任韓總統李在明則致力與北韓修好，並期望特朗普助北韓返回談判桌。首爾梨花女子大學教授Leif-Eric Easley表示，縮減美韓軍演規模可能會損害聯盟協調，拖慢南韓自力承擔更多國防責任的進程，並削弱針對亞洲可能發生衝突的威懾力。他又認為，縮小軍演規模帶來的成本節省並不大，對美朝關係的外交得益也令人懷疑。

不少分析認為，特朗普在伊朗戰事上一籌莫展，只好以北韓轉移大眾視線；此舉卻被視為懲罰盟友鼓勵對手，有美國學者指特朗普為了維護金正恩的敏感神經，不惜犧牲美韓安全，發出不友善的訊號。前總統小布殊政府時期助理國務卿Dan Fried表示，美國在這件事上沒有任何利益可言，反而損害南韓、日本的利益，以及嚇壞台灣、令北約盟友不安，並助長中國威勢，更不用說北韓了。

與中俄變密切 金正恩不急於理睬特朗普 分析指出，即使北韓對特朗普的示好反應冷淡，而且自2019年第三次特金會以來金正恩的地位更加穩固，但兩人再次會晤仍有可能。戰略與國際研究中心(CSIS)南韓事務主席Victor Cha則懷疑北韓會否即時回應，「我認為他們會等待時機，再等等看。」華盛頓智庫布魯金斯學會研究員Andrew Yeo表示，有人認為金正恩沒有理由想見特朗普，因為他現在已與中國和俄羅斯兩國交好，但他見特朗普也無損失，因為他已有中俄兩個後盾。對金正恩來說，見特朗普純粹是為了名聲，他可以再次與特朗普會面既威又有地位。Yeo認為，兩人會面只是時間問題，金正恩正等待最好的時機。