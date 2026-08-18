蜜月旅程慘成永別 新婚夫婦希臘坐直升機墜毀亡(有片)

原本是一趟甜蜜的新婚旅程，最終卻成為人生最後一程。英國新婚夫婦Alexander Cromie與Marie Ebert在前往希臘錫夫諾斯島(Sifnos)展開蜜月途中，乘坐的私人直升機墜毀起火，二人與機師一同罹難。

死者分別是年約30多歲的Alexander Cromie及Marie Ebert，以及55歲希臘籍機師Giorgos Raikos。事發於當地時間周一傍晚下午約6時，涉事Bell 206直升機由雅典附近的馬爾科普洛(Markopoulo)起飛，接載這對新婚夫婦前往錫夫諾斯島展開蜜月行程。根據希臘《Ta Nea》報道，機師起飛後曾透過無線電通報準備降落，但其後突然失去聯絡。