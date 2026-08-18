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出版：2026-Aug-18 22:57
更新：2026-Aug-18 22:57

蜜月旅程慘成永別 新婚夫婦希臘坐直升機墜毀亡(有片)

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Alexander Cromie及Marie Ebert

Alexander Cromie及Marie Ebert

原本是一趟甜蜜的新婚旅程，最終卻成為人生最後一程。英國新婚夫婦Alexander Cromie與Marie Ebert在前往希臘錫夫諾斯島(Sifnos)展開蜜月途中，乘坐的私人直升機墜毀起火，二人與機師一同罹難。

死者分別是年約30多歲的Alexander Cromie及Marie Ebert，以及55歲希臘籍機師Giorgos Raikos。事發於當地時間周一傍晚下午約6時，涉事Bell 206直升機由雅典附近的馬爾科普洛(Markopoulo)起飛，接載這對新婚夫婦前往錫夫諾斯島展開蜜月行程。根據希臘《Ta Nea》報道，機師起飛後曾透過無線電通報準備降落，但其後突然失去聯絡。

閉路電視畫面顯示，直升機在空中異常旋轉並迅速下降高度，其後墜向地面，當時直升機正接近錫夫諾斯島停機坪準備降落；另一段片段則拍到飛機撞擊後即時爆出火球，大量濃煙從燒焦殘骸中冒出。

直升機墜毀。(互聯網) 直升機墜毀。(互聯網) 直升機墜毀。(互聯網) 直升機墜毀。(互聯網) Alexander Cromie及Marie Ebert不幸身亡。(互聯網) Alexander Cromie及Marie Ebert不幸身亡。(互聯網) Alexander Cromie及Marie Ebert不幸身亡。(互聯網) Alexander Cromie及Marie Ebert不幸身亡。(互聯網) Alexander Cromie及Marie Ebert不幸身亡。(互聯網) Alexander Cromie及Marie Ebert不幸身亡。(互聯網) Alexander Cromie及Marie Ebert不幸身亡。(互聯網)

機師擁有豐富飛行經驗

Alexander Cromie生前任職於資產管理公司黑石(Blackstone)倫敦辦事處，任層私人財富方案部門副總裁。Marie Ebert則任職於管理顧問公司貝恩公司(Bain & Company)。根據其LinkedIn資料，她在貝恩工作超過一年。

據當地報道，Raikos是退役希臘空軍軍官，擁有豐富飛行經驗，過去曾駕駛軍用CH-47 Chinook運輸直升機。錫夫諾斯島位於基克拉澤斯群島(Cyclades)，是熱門夏季度假勝地。當地部門已就事故展開調查，初步報道指直升機懷疑出現機械故障後墜毀。

直升機墜毀片段︰

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