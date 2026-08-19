朝鮮半島｜北韓︰會以行動回應美韓軍演　據報特朗普推動晤金正恩

美國和南韓正進行「乙支自由之盾」聯合軍演。北韓表明會以更加明確的行動和進一步升級的新力量應對，粉碎敵對勢力的軍事威脅。有外媒報道，美國總統特朗普敦促幕僚，盡快安排他與北韓領袖金正恩，最快今年秋天會晤。

北韓官方《朝中社》發表評論文章，批評軍演對北韓和地區安全構成直接威脅，使原本就惡劣的朝鮮半島局勢，再次瀕臨戰爭爆發的「臨界點」。文章指，雖然美韓雙方都指軍演是防禦性質，但無法掩蓋侵略本質，特別提到美國主導的聯合國軍司令部，由以往演習中只扮演輔助角色，但今次公然提倡要在情報、網絡、宇宙等新領域起到作用，顯示是要全面推動恢復和擴大聯合國軍司令部的戰鬥功能。美韓軍方定於本月17日至27日舉行「乙支自由之盾」大規模聯合軍演，但據報將提前至本周結束，第二階段的反擊演練取消。