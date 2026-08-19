朝鮮半島｜北韓︰會以行動回應美韓軍演　據報特朗普推動晤金正恩

美國和南韓正進行「乙支自由之盾」聯合軍演。北韓表明會以更加明確的行動和進一步升級的新力量應對，粉碎敵對勢力的軍事威脅。有外媒報道，美國總統特朗普敦促幕僚，盡快安排他與北韓領袖金正恩，最快今年秋天會晤。
北韓官方《朝中社》發表評論文章，批評軍演對北韓和地區安全構成直接威脅，使原本就惡劣的朝鮮半島局勢，再次瀕臨戰爭爆發的「臨界點」。文章指，雖然美韓雙方都指軍演是防禦性質，但無法掩蓋侵略本質，特別提到美國主導的聯合國軍司令部，由以往演習中只扮演輔助角色，但今次公然提倡要在情報、網絡、宇宙等新領域起到作用，顯示是要全面推動恢復和擴大聯合國軍司令部的戰鬥功能。美韓軍方定於本月17日至27日舉行「乙支自由之盾」大規模聯合軍演，但據報將提前至本周結束，第二階段的反擊演練取消。
華爾街日報：特朗普推動最快秋天晤金正恩
特朗普日前在社交平台，上載他與金正恩2019年在板門店會面時的合照，期後向記者表示，在他指示縮減美韓聯合軍演的規模之後，金正恩已經向他作出回應，但未透露細節。《華爾街日報》報道，特朗普敦促幕僚，盡快安排他與北韓領袖金正恩，最快今年秋天會晤。報道指，特朗普私下探討下次訪問亞洲時與金正恩面對面會談，可能是11月到深圳出席亞太經合組織峰會時發生。