疑似中國女網紅吉隆坡機場高叫「新馬日投降」　更揚言同歸於盡(有片)

昨日(18日)網上瘋傳一段影片顯示，一名疑似中國抖音女網紅在吉隆坡國際機場第一航廈情緒失控，在機場大廳高聲叫喊，要求新加坡、日本及馬來西亞「投降」，甚至揚言「如果我死在馬來西亞，大家一起死」，引起附近旅客圍觀。

綜合報道，事發於當地周二(18日)早上，Reddit一名帳號「ikkky9029」的目擊者發布相關影片，並配文表示，自己當時正準備登機，在排隊進入登機口時，突然遇到這名女子在機場內大喊大叫。目擊者描述，這名女子起初拿著手機在TikTok上直播，隨後一名疑似認識她的男子搶走她的手機，並試圖將她拉走但不成功，女子隨後繼續大喊大叫，機場人員花了大約15分鐘才把她帶走，由於當時已經進入登機口區域，無法確認女子最終被帶到何處，但機場隨後恢復平靜。