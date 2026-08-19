疑似中國女網紅吉隆坡機場高叫「新馬日投降」　更揚言同歸於盡(有片)

昨日(18日)網上瘋傳一段影片顯示，一名疑似中國抖音女網紅在吉隆坡國際機場第一航廈情緒失控，在機場大廳高聲叫喊，要求新加坡、日本及馬來西亞「投降」，甚至揚言「如果我死在馬來西亞，大家一起死」，引起附近旅客圍觀。
綜合報道，事發於當地周二(18日)早上，Reddit一名帳號「ikkky9029」的目擊者發布相關影片，並配文表示，自己當時正準備登機，在排隊進入登機口時，突然遇到這名女子在機場內大喊大叫。目擊者描述，這名女子起初拿著手機在TikTok上直播，隨後一名疑似認識她的男子搶走她的手機，並試圖將她拉走但不成功，女子隨後繼續大喊大叫，機場人員花了大約15分鐘才把她帶走，由於當時已經進入登機口區域，無法確認女子最終被帶到何處，但機場隨後恢復平靜。
女子疑忘記服藥 被送醫院接受進一步治療
影片顯示，女子赤腳站在機場大廳中央，一手舉高，另一手叉腰，還不斷高聲喊道：「新加坡投不投降？日本投不投降？」、「如果我死在馬來西亞，大家一起死」她還指著現場圍觀者質問：「你們都沒有手機，對嗎？都不會直播，是嗎？都不是中國人，是嗎？」、「投不投降？」。影片隨後被轉載到其他社交平台，引起網民關注。由於女子曾進行直播，有網民相信她是粉絲由量達124.6萬的抖音網紅「是你的格格」（抖音號：Pumpkins1999），她的主頁顯示IP為馬來西亞，8小時前仍有動態更新。她亦曾在自己的影片出示其護照信息，顯示姓曾，湖南人。但女子的身份仍有待馬來西亞官方確認。機場警區表示，初步調查顯示，該名女子於8月6日與一名友人抵達馬來西亞，原計劃於8月18日返回中國。他說，女子的友人後來告知警方，她忘記服用處方藥。女子已被送往加影醫院接受進一步治療，中國駐馬大使館已獲悉此事。該女子目前情況穩定，仍在醫院接受治療，據信並未受到毒品影響。”
Mainland Chinese woman creates ruckus in KLIA T1 Satellite Building demanding the surrender of Singapore and Japan pic.twitter.com/1aIE5c62F4— Truly SG (@TrulySGlah) August 18, 2026