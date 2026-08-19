共同社：日本擬製高超音速導彈　研發低成本攻擊無人機

共同社：日本擬製高超音速導彈 研發低成本軍用無人機

報道引述多名日本政府相關人士18日透露，日本防衛省已將「反擊能力」（即對敵方基地發動攻擊的能力）列為國防建設重點，並首度將水中發射型高超音速導彈納入研發計劃。這項新型武器最大的特點，在於能夠從水下發射，大幅降低遭敵方偵測與攔截的風險，進一步提升突襲能力。同時，日本也計劃賦予無人潛艇發射長程飛彈的能力，強化海上作戰與遠程打擊實力。

除水下武器系統，日方也將目光投向低成本作戰模式。日本防衛省文件明確指出，將利用民間技術開發新型攻擊無人機，希望打造兼具低成本、短時間大量生產及長距離飛行能力的新世代武器，以因應現代戰場需求。

軍費或突破10萬億

值得注意的是，這些新武器研發計劃都被列入「事項要求」，也就是僅提出計劃方向，暫時不公開具體預算金額，保留未來追加經費的空間。

根據規劃，日本防衛省2027年度預算申請金額預計達8.9萬億日圓（約4,400億港元），但由於納入「事項要求」的項目超過150項，外界普遍認為，年底正式編列預算時，總額勢必進一步增加，甚至可能首度突破10萬億日圓（約4,900億港元）大關。

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