伊朗局勢｜美媒稱俄運無人機零件等援伊　克宮斥「假新聞」

美國《紐約郵報》引述NBC News報道，俄羅斯正透過裏海（Caspian Sea）航線，向伊朗運送無人機零件、導彈相關設備、炸藥及彈藥等軍事物資，協助德黑蘭重建在美國與以色列空襲後受損的軍備庫存，顯示俄羅斯與伊朗之間的軍事合作持續深化。 歐洲政府文件及多名西方官員表示，自近期美、以聯手打擊伊朗軍事設施以來，已有20多艘俄羅斯貨輪穿越裏海，將軍事物資運抵伊朗北部阿米拉巴德港（Amirabad）。其中多數船隻隸屬於俄羅斯航運公司MG-FLOT，該公司因涉嫌協助俄軍及伊朗軍事運輸，早已遭美國與歐盟列入制裁名單。

軍工體系受嚴重破壞 消息人士透露，這批貨物包括無人機零件、炸藥、彈藥及其他軍事設備，主要用於補充伊朗在近期衝突中大量消耗的武器裝備。分析人士指出，美軍與以色列先前針對伊朗無人機及導彈生產設施發動空襲，已重創伊朗的軍工產能，因此德黑蘭不得不仰賴俄羅斯提供物資支援，以恢復武器生產能力。 前美國中央情報局（CIA）分析師拉姆森（Jim Lamson）表示，伊朗向俄羅斯尋求無人機零件與軍事物資，反映其本土軍工體系已受到嚴重破壞，也代表美、以的空襲已對伊朗軍事能力造成實質影響。

特朗普：普京曾向他保證 報道也指出，俄羅斯近年來不僅持續向伊朗提供軍事技術，還曾協助改良伊朗製「見證者」（Shahed）自殺式無人機，雙方在無人機技術與武器生產方面合作日益密切。外界擔憂，在俄方持續提供軍援下，伊朗將加快恢復飛彈與無人機戰力，進一步提升對美軍及其中東盟友的軍事威脅，恐使區域安全局勢更加緊張。 對於相關報道，克里姆林宮予以否認，強調有關俄羅斯向伊朗提供武器的消息都是「假新聞」。美國總特朗普日前也表示，俄羅斯總統普京曾向他保證，莫斯科並未向伊朗出售武器，即使提供部分協助，對整體戰局的影響也相當有限。