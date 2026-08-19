新加坡大學研究用人腦細胞取代芯片　打造生物數據中心原型(有片)

數據中心往往需要使用大量芯片、電力及水資源來降溫。新加坡國立大學(National University of Singapore)與澳洲生物科技初創企業Cortical Labs，以及總部位於新加坡的全球數碼基礎設施平台資料中心DayOne，推出首個利用人腦細胞而非電腦芯片來運轉的生物數據中心原型，據稱更節能環保。
綜合報道，Cortical Labs公司CL1生物計算系統的現場演示，這些閃爍的燈光正在測量的是人類腦細胞的活動，在收集了細胞的反應後，研究人員會將它用在運算方面。Cortical Labs創辦人兼首席執行長張漢文表示：「這是一個很簡單的生物神經系統，裡面有不超過20萬個主要並排的腦神經元。」
研究人員：系統不存在意識 沒有道德問題
研究人員表示，雖然腦細胞在活動，但系統不存在意識，因此不會有道德問題。研究團隊未來也希望將這些生物電腦用在腦退化疾病的研究上。新加坡國立大學楊潞齡醫學院教授Prof Rickie Patani說：「我們希望能夠利用系統來了解疾病機制、篩查藥物，同時了解哪些藥物組合能夠加強表現，或是讓這些腦神經系統恢復正常。」團隊也希望就其他類別腦細胞能如何應用在運算方面進行研究。