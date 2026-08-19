新加坡大學研究用人腦細胞取代芯片　打造生物數據中心原型(有片)

數據中心往往需要使用大量芯片、電力及水資源來降溫。新加坡國立大學(National University of Singapore)與澳洲生物科技初創企業Cortical Labs，以及總部位於新加坡的全球數碼基礎設施平台資料中心DayOne，推出首個利用人腦細胞而非電腦芯片來運轉的生物數據中心原型，據稱更節能環保。

綜合報道，Cortical Labs公司CL1生物計算系統的現場演示，這些閃爍的燈光正在測量的是人類腦細胞的活動，在收集了細胞的反應後，研究人員會將它用在運算方面。Cortical Labs創辦人兼首席執行長張漢文表示：「這是一個很簡單的生物神經系統，裡面有不超過20萬個主要並排的腦神經元。」