美國制裁國際刑事法院院長赤根智子　批腐敗濫權及政治化

綜合日媒報道，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）18日宣布這項制裁措施，被列入制裁名單除了赤根智子，還包括國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）高級法庭律師塞伊（Abdoulaye Sey），並指控兩人：「直接參與ICC試圖對不接受其管轄權國家的政府官員進行調查、逮捕、拘留和起訴的行動。」

美國特朗普政府18日宣布，將國際刑事法院（ICC）日籍院長赤根智子，列入制裁名單，指控ICC「惡意濫用權力」，並批評該法院「腐敗且受到致命的政治化」，ICC則駁斥，若司法工作者受到威脅，國際法秩序恐受危害。

調查美軍涉戰爭罪行

報道表示，特普政府與ICC的衝突並非首次，美方長期反對ICC調查美國軍人的戰爭罪行指控，尤其不滿ICC批准調查美軍及相關人員，在阿富汗戰爭期間可能涉及的戰爭罪。此外，ICC針對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發布涉嫌戰爭罪的逮捕令，也成為華府與ICC關係急劇惡化的重要導火線。

美國方面認為，ICC無權對未加入ICC的國家及其官員行使這類司法權，因此特朗普政府不僅祭出制裁，也要求推動ICC解體。現年70歲的赤根智子畢業於東京大學法學部，現任國際刑事法院（ICC）院長，也是首位日籍院長。