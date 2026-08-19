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國際
出版：2026-Aug-19 15:45
更新：2026-Aug-19 15:45

美國制裁國際刑事法院院長赤根智子　批腐敗濫權及政治化

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赤根智子。（圖／NNN）

赤根智子。（圖／NNN）

美國特朗普政府18日宣布，將國際刑事法院（ICC）日籍院長赤根智子，列入制裁名單，指控ICC「惡意濫用權力」，並批評該法院「腐敗且受到致命的政治化」，ICC則駁斥，若司法工作者受到威脅，國際法秩序恐受危害。

綜合日媒報道，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）18日宣布這項制裁措施，被列入制裁名單除了赤根智子，還包括國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）高級法庭律師塞伊（Abdoulaye Sey），並指控兩人：「直接參與ICC試圖對不接受其管轄權國家的政府官員進行調查、逮捕、拘留和起訴的行動。」

在加沙內特扎里姆（ Netzarim ）一個加沙人道基金會物資分發點，一名男士冒生命危險在混亂中捧着物資離開。這些分發點坐落由以軍全面控制的地區，並由美國私人武裝承辦商提供所謂的「保護」，已淪為致命陷阱。 群眾聚集在納賽爾醫院（Nasser hospital）外，目送卡拉達亞（ Abed El Hameed Qaradaya） 的遺體被送上救護車，準備前往墓地舉行葬禮。他加入組織18年，任職加沙的物理治療活動經理，與同事哈耶克（Omar Hayek）同在候車上班時遭以軍襲擊身亡。 感激金正恩力撐 加沙餐廳2折優待北韓客 以巴衝突31人傷 以軍指加沙地帶發射2枚火箭 在加沙，巴人燒車胎抗議特朗普的決定。(美聯社） 5月28日，加沙市（Gaza City），巴勒斯坦人查看以色列空襲現場的損毀。（圖／路透社）

調查美軍涉戰爭罪行

報道表示，特普政府與ICC的衝突並非首次，美方長期反對ICC調查美國軍人的戰爭罪行指控，尤其不滿ICC批准調查美軍及相關人員，在阿富汗戰爭期間可能涉及的戰爭罪。此外，ICC針對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發布涉嫌戰爭罪的逮捕令，也成為華府與ICC關係急劇惡化的重要導火線。

美國方面認為，ICC無權對未加入ICC的國家及其官員行使這類司法權，因此特朗普政府不僅祭出制裁，也要求推動ICC解體。現年70歲的赤根智子畢業於東京大學法學部，現任國際刑事法院（ICC）院長，也是首位日籍院長。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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