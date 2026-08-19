特朗普突緩徵加拿大50%關稅　稱兩國已經達成協議

美國總統特朗普（Donald Trump）突然宣布，原定19日起對加拿大商品徵收的50%關稅，暫緩實施3天，並表示美加兩國已經達成協議，讓外界高度關注這場美加貿易衝突是否出現重大轉折。

提及「Keystone XL」管道

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，特朗普（Donald Trump）18日深夜透過社交平台「真實社交」（Truth Social）發文證實：「我已暫停原定明天早上開始、為期3天的對加拿大50%關稅，因為加拿大與美國已經達成協議，前提是完成最終文件！」

這項突如其來的決定，讓原本緊張的美加貿易關係出現轉折，不過，特朗普未公布協議完整內容，也沒有說明3天期限結束後是否永久取消關稅。此外，特朗普發文還提到「Keystone XL」輸油管道，他說這條管道「可能會重獲新生」，但沒有提供更多細節。