特朗普突緩徵加拿大50%關稅　稱兩國已經達成協議

美國總統特朗普（Donald Trump）突然宣布，原定19日起對加拿大商品徵收的50%關稅，暫緩實施3天，並表示美加兩國已經達成協議，讓外界高度關注這場美加貿易衝突是否出現重大轉折。
提及「Keystone XL」管道
美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，特朗普（Donald Trump）18日深夜透過社交平台「真實社交」（Truth Social）發文證實：「我已暫停原定明天早上開始、為期3天的對加拿大50%關稅，因為加拿大與美國已經達成協議，前提是完成最終文件！」
這項突如其來的決定，讓原本緊張的美加貿易關係出現轉折，不過，特朗普未公布協議完整內容，也沒有說明3天期限結束後是否永久取消關稅。此外，特朗普發文還提到「Keystone XL」輸油管道，他說這條管道「可能會重獲新生」，但沒有提供更多細節。
「非常微妙且激烈」
這次原定50%關稅涉及範圍相當廣泛，包括乳製品、酒類、家具、工業設備、塑膠、服裝及其他製成品，約佔美國去年自加拿大進口總值的5%，涉及金額約200億美元（約1,579億港元）。加拿大總理卡尼（Mark Carney）與特朗普17、18日均進行通話，持續磋商貿易問題。卡尼形容與特朗普政府的談判「非常微妙且激烈」。
報道引述分析人士認為，特朗普暫停關稅可能不只是單純延後課徵，而是將關稅作為談判籌碼，迫使加拿大在能源、農產品及其他貿易議題上作出更多讓步。
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