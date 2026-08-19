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國際
出版：2026-Aug-19 16:15
更新：2026-Aug-19 16:15

伊朗局勢｜CNN：逾8成油輪改經阿曼　伊恐失霍峽主導權

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霍爾木茲海峽。（圖／路透社）

霍爾木茲海峽。（圖／路透社）

儘管伊朗與美國都宣稱掌握霍爾木茲海峽主導權，但最新航運數據顯示，過去兩周，超過80%的船舶選擇經阿曼沿岸的聯合國認可航道通過霍爾木茲海峽，而非使用伊朗偏好的航線，伊朗恐漸失主導權。

美國海軍提供護航

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，根據船舶追蹤機構Kpler最新統計，近期已有超過80%的船舶，選擇經阿曼沿岸的聯合國認可航道通過霍爾木茲海峽，由於伊朗多次攻擊行經阿曼北部航道的船隻，試圖強化對海峽的掌控，但在美國海軍提供護航的情況下，多數船東仍選擇無視伊朗警告，持續穿越海峽。

報道引述Kpler原油分析主管法拉克沙希（Homayoun Falakshahi）直言：「愈來愈多跡象顯示，伊朗至少已部分失去了對霍爾茲海峽的控制。」

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關閉船舶自動識別系統

一個月前，阿曼航道幾乎沒有任何船舶通行，但如今情況已出現重大轉變。伊朗原本透過控制海峽向過境船隻徵收通行費，並藉此增加收入，但隨着大量船隻改道，這項收入來源也受到衝擊。

除改變航線之外，波斯灣主要產油國也開始調整運輸策略。科威特、沙特阿拉伯與阿拉伯聯合酋長國近期紛紛租用超大型原油運輸船（VLCC），先將原油運出霍爾木茲海峽，再於阿曼灣外海進行轉運，以降低遭受攻擊的風險。值得注意的是，部分油輪甚至選擇關閉船舶自動識別系統（AIS），刻意避開追蹤。這種被稱為「黑暗航運」的做法，讓傳統航運數據難以掌握實際運輸情況。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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