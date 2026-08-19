伊朗局勢｜CNN：逾8成油輪改經阿曼　伊恐失霍峽主導權

儘管伊朗與美國都宣稱掌握霍爾木茲海峽主導權，但最新航運數據顯示，過去兩周，超過80%的船舶選擇經阿曼沿岸的聯合國認可航道通過霍爾木茲海峽，而非使用伊朗偏好的航線，伊朗恐漸失主導權。

美國海軍提供護航

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，根據船舶追蹤機構Kpler最新統計，近期已有超過80%的船舶，選擇經阿曼沿岸的聯合國認可航道通過霍爾木茲海峽，由於伊朗多次攻擊行經阿曼北部航道的船隻，試圖強化對海峽的掌控，但在美國海軍提供護航的情況下，多數船東仍選擇無視伊朗警告，持續穿越海峽。