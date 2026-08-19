超人救山火？　15歲少年奇裝助滅火　稱好過玩手機(有片)

超人不是電影裡才有，印尼中加里曼丹省婆羅州早前發生大型山火，一名15歲少年趁放學加入當地滅火義工，和父親一起投入救火行動，因他身穿一套超人服裝而爆紅。
綜合報道，當地上周五(14日)，帕朗卡拉亞市當局於發生森林火災的地點進行滅火行動，在一眾消防員及義工當中，一名身穿超人服裝的少年份外突出，他就是15歲少年Rudiyansah，他剛放學，就化身為「消防員」，跟著父親和義工走入森林滅火。現場山火不斷蔓延，濃煙已瀰漫到住宅區，居民只能戴上口罩，防範嗆鼻煙霧。印尼林業部統計，今年上半年已有10萬7千多公頃土地焚毀，比2023年同期，也就是上一次聖嬰現象影響印尼時，增加了110%。
少年：希望守護自己的家園
被問到為何穿上超人服飾，Rudiyansah表示沒有意甚麼特別意圖：「這套衣服我已經買了一陣子，只是以前參加跑步比賽時穿過的一套舊衣服，現在乾脆穿來滅火，穿起來涼快、也好玩，讓我更有精神。」至於為何參與滅火義工，他表示，放學後與其待在家裡滑手機，他寧願加入滅火行動，因為這裡是他的家，亦希望將來能穿上正式的消防員的制服，繼續守護自己的家園。Rudiyansah的父親表示，兒子了解救火行動，他放學後如果沒甚麼事情可做，他總是會加入我們一起滅火。