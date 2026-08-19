超人救山火？　15歲少年奇裝助滅火　稱好過玩手機(有片)

超人不是電影裡才有，印尼中加里曼丹省婆羅州早前發生大型山火，一名15歲少年趁放學加入當地滅火義工，和父親一起投入救火行動，因他身穿一套超人服裝而爆紅。

綜合報道，當地上周五(14日)，帕朗卡拉亞市當局於發生森林火災的地點進行滅火行動，在一眾消防員及義工當中，一名身穿超人服裝的少年份外突出，他就是15歲少年Rudiyansah，他剛放學，就化身為「消防員」，跟著父親和義工走入森林滅火。現場山火不斷蔓延，濃煙已瀰漫到住宅區，居民只能戴上口罩，防範嗆鼻煙霧。印尼林業部統計，今年上半年已有10萬7千多公頃土地焚毀，比2023年同期，也就是上一次聖嬰現象影響印尼時，增加了110%。