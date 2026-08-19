伊朗局勢｜伊兩枚彈道導彈襲境　阿聯酋一度發避難警報

阿聯酋國家緊急危機與災害管理局（NCEMA）透過社交平台及手機警報通知民眾，防空系統已偵測到飛彈威脅，呼籲居民留在安全場所，並密切留意官方發布的最新資訊。隨後，阿聯酋內政部也發布緊急通知，要求民眾因應當前情勢及潛在飛彈威脅，立即前往最近的安全建築物避難。警報在短時間後解除。

阿拉伯聯合酋長國（UAE）18日發布數月來首次飛彈（導彈）威脅警報，要求全國民眾立即前往安全地點避難。阿聯酋國防部表示，防空系統偵測到伊朗發射兩枚彈道飛彈，其中一枚落入阿聯酋領海，另一枚則落在領海外海域，事件未造成嚴重傷亡，但已引發高度警戒。

阿聯酋國防部事後證實，防空系統成功偵測到伊朗向阿聯酋方向發射的兩枚彈道飛彈，其中一枚落入阿聯酋領海，另一枚則落在領海外，並強調軍方已做好充分準備，足以應對任何威脅。

美伊停火機制失效

此次事件發生前一天，美國與伊朗為終止中東衝突所簽署的諒解備忘錄（MoU）正式到期，使區域緊張局勢再度升高。阿聯酋日前也曾指控，伊朗攻擊一艘航經霍爾木茲海峽的阿布扎比國家石油公司（ADNOC）船隻，並呼籲德黑蘭停止敵對行動，全面恢復霍爾木茲海峽航運。

這也是阿聯酋數月來首次發布飛彈威脅警報。當局表示，上一次發布類似警報是在今年5月，而6月則曾因預警系統技術故障，誤向民眾發送飛彈威脅通知。隨着美伊停火機制失效，外界憂心波斯灣局勢恐再度惡化，區域安全風險持續升高。