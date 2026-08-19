兩孤女兒時一見如故30年　DNA驗出竟是親姊妹(有片)

印度兩名女孤兒在年幼時，分別被送到孤兒院，後來由不同的荷蘭家庭收養，青少年時間二人一見如故，成為朋友，甚至曾因長相相似互稱「姐妹」，沒想到多年後透過DNA檢測，竟發現彼此原來是失散多年的親姊妹，讓她們感到驚喜感動：「我們一直都是姐妹，只是自己不知道」。

綜合報道，現年44歲的Minal Tijssen和43歲的Meena Geltink都出生於印度，還是嬰兒時便被送往當地孤兒院，之後分別由不同的荷蘭家庭收養，在完全不知道彼此存在的情況下成長。Minal說，她手中沒有血緣親人的紀錄，雖然從小受到荷蘭養父母及手足疼愛，在充滿關愛的家庭環境中長大，但內心深處始終存在一種難以形容的孤獨感。直至1996年，青少年的Minal Tijssen和Meena Geltink參加一場為收養兒童舉辦的活動，第一次見面便產生異常強烈的親近感，很快就成為朋友，當時身邊的朋友也注意到兩人長相神似，活動結束後，她們交換地址，繼續透過書信維持聯絡。感情逐漸熟悉後，兩人甚至會在通信中半開玩笑地稱呼彼此為「姊妹」。