兩孤女兒時一見如故30年　DNA驗出竟是親姊妹(有片)

印度兩名女孤兒在年幼時，分別被送到孤兒院，後來由不同的荷蘭家庭收養，青少年時間二人一見如故，成為朋友，甚至曾因長相相似互稱「姐妹」，沒想到多年後透過DNA檢測，竟發現彼此原來是失散多年的親姊妹，讓她們感到驚喜感動：「我們一直都是姐妹，只是自己不知道」。
綜合報道，現年44歲的Minal Tijssen和43歲的Meena Geltink都出生於印度，還是嬰兒時便被送往當地孤兒院，之後分別由不同的荷蘭家庭收養，在完全不知道彼此存在的情況下成長。Minal說，她手中沒有血緣親人的紀錄，雖然從小受到荷蘭養父母及手足疼愛，在充滿關愛的家庭環境中長大，但內心深處始終存在一種難以形容的孤獨感。直至1996年，青少年的Minal Tijssen和Meena Geltink參加一場為收養兒童舉辦的活動，第一次見面便產生異常強烈的親近感，很快就成為朋友，當時身邊的朋友也注意到兩人長相神似，活動結束後，她們交換地址，繼續透過書信維持聯絡。感情逐漸熟悉後，兩人甚至會在通信中半開玩笑地稱呼彼此為「姊妹」。
兩人首次以親生姊妹身分相見
隨著兩人長大並走上不同的人生道路，這段友情亦一度中斷長達15年，直到今年4月，這段跨越數十年的身世謎團才終於迎來答案。Minal收到早前於MyHeritage進行的DNA檢測結果出現「Meena：姊妹」的配對資訊，DNA檢測顯示，兩人出現罕見的100%親生手足匹配結果，讓她當場難以置信。不過當時Minal仍未聯想到這個親姊妹正是30年前認識的Meena，直到她透過社群平台找到Meena，重新查看對方的照片，才震驚發現，自己尋找的親生姊妹，竟然就是當年與她特別投緣、甚至曾被朋友認為長得相像的童年好友。她們亦於上周二(11日)在荷蘭斯海爾托亨博斯，首次以親生姊妹身分相見，兩人見面時情緒激動，現場不斷出現擁抱、眼淚與笑聲，也一起拍下認親後的第一張合照。這對曾經的童年好友終於能真正以姊妹身分重新相處，也為彼此填補了缺失數十年的身世拼圖。
Meena and Minal met as teenagers at a gathering for adopted children and quickly became friends.— The Washington Post (@washingtonpost) August 13, 2026
More than 30 years later, a DNA test revealed the two to be biological sisters. pic.twitter.com/CUH1AjfKS1