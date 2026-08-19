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出版：2026-Aug-19 15:45
更新：2026-Aug-19 15:45

歐洲熱浪狗狗躲超巿門口避暑　職員不驅趕　顧客送糧水(有片)

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歐洲熱浪狗狗躲超巿門口避暑，職員不驅趕，顧客送糧水。(X)

歐洲熱浪狗狗躲超巿門口避暑，職員不驅趕，顧客送糧水。(X)

隨著歐洲新一波熱浪加劇，至少1億3500萬人所處地區氣溫上周四飆破攝氏35度，其中以法國、意大利、西班牙及英國部分地區最為明顯。意大利阿格里真托省利卡塔的一間連鎖超市，容讓流浪狗在炎熱天氣中獲得庇護，不作驅趕，亦有顧客為牠們送上食物和水，這些善舉令不少網民感到溫暖。

綜合報道，網上影片顯示，多隻流浪狗在利卡塔一間Lidl超巿的門廊，允許在陰涼處休息，沒有被超巿職員驅趕，牠們亦沒有走進超巿內部，安份地躺在超市出入口處，一些顧客則為牠們帶來飼料和水，讓狗狗得以避開近日高溫酷暑。影片曝光後，超市的熱情接待在社群媒體上獲得讚譽，許多人感謝他們不作驅趕、讓牠們避暑的暖心決定。

狗狗沒有走進超巿內部，安份地躺在超市出入口處。(X) 狗狗沒有走進超巿內部，安份地躺在超市出入口處。(X) 一些顧客則為牠們帶來飼料和水，讓狗狗得以避開近日高溫酷暑。(X)

民眾期望當局為流浪動物做更多

發布影片的人同時呼籲機構介入，強調需要為長期生活在街頭的動物創造足夠的設施和服務。事件引起當地民眾討論，他們都表示，希望當局能提供包括救助陷入困境的動物、提供醫療、絕育手術、防止遺棄以及對流浪動物問題的具體管理。重點已不僅僅在於超市門口。這需要市政當局、獸醫服務機構、協會和志工每天共同努力，照顧這些無人認領的狗。而今次狗狗在超巿門前避暑的畫面，則提醒人們，對流浪狗還有很多工作要做。

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