歐洲熱浪狗狗躲超巿門口避暑　職員不驅趕　顧客送糧水(有片)

隨著歐洲新一波熱浪加劇，至少1億3500萬人所處地區氣溫上周四飆破攝氏35度，其中以法國、意大利、西班牙及英國部分地區最為明顯。意大利阿格里真托省利卡塔的一間連鎖超市，容讓流浪狗在炎熱天氣中獲得庇護，不作驅趕，亦有顧客為牠們送上食物和水，這些善舉令不少網民感到溫暖。

綜合報道，網上影片顯示，多隻流浪狗在利卡塔一間Lidl超巿的門廊，允許在陰涼處休息，沒有被超巿職員驅趕，牠們亦沒有走進超巿內部，安份地躺在超市出入口處，一些顧客則為牠們帶來飼料和水，讓狗狗得以避開近日高溫酷暑。影片曝光後，超市的熱情接待在社群媒體上獲得讚譽，許多人感謝他們不作驅趕、讓牠們避暑的暖心決定。