青少年版ChatGPT推出 有輕生自殘等對話即通知家長 引導式提問取代直接回答

OpenAI旗下的AI聊天機械人ChatGPT周二(18日)推出專為青少年設計的新版本，加強安全機制及監管措施。ChatGPT曾被指控促使部分青少年用戶輕生，OpenAI因此遭到批評，並面臨法律訴訟。
「青少年版ChatGPT」(ChatGPT for Teens)的設定會自動套用於註冊時標示年齡為13歲至17歲的用戶，以及營運商根據使用模式或帳號年齡判定為未成年人士的用戶。
ChatGPT｜青少年版ChatGPT有甚麼保護措施？
青少年版ChatGPT採用的安全措施，其實大部分已應用於ChatGPT未成年人士帳號，例如限制關於自我傷害、暴力、飲食失調及露骨描述的內容。
OpenAI表示，青少年版ChatGPT也會提出更頻繁的休息提醒、設立強制暫停使用的「安靜時段」(quiet hours)，以及用引導式提問以取代直接提供答案的學習模式(Study Mode)，藉以協助青少年了解學習內容。
ChatGPT｜ChatGPT被禁對青少年表達個人情感
此外，青少年版ChatGPT會禁止聊天機械人暗示自己對用戶產生了個人情感，或宣稱自己擁有意識。同時，語音模式等部分功能會被停用。
ChatGPT｜家長通知將由真人審核
家長可選擇將自己與青少年子女的帳號連結，若系統偵測到涉及自我傷害或輕生等高風險情境的對話，家長便會收到通知。這些家長通知將由真人審核，聊天紀錄的特定細節也會被移除以保障私隱。
ChatGPT｜OpenAI捲入法律訴訟
OpenAI正面臨日益增大的法律及監管壓力。該公司正要應付數宗不當致死(wrongful death)訴訟，包括16歲加州少年Adam Raine據稱採用ChatGPT建議的方法自殺，其父母對OpenAI提出訴訟。
美國聯邦貿易委員會(FTC)也對扮演「網絡陪伴者」角色的AI聊天機械人展開調查，聚焦在兒童及青少年可能面臨的風險等方面。