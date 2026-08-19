青少年版ChatGPT推出 有輕生自殘等對話即通知家長 引導式提問取代直接回答

OpenAI旗下的AI聊天機械人ChatGPT周二(18日)推出專為青少年設計的新版本，加強安全機制及監管措施。ChatGPT曾被指控促使部分青少年用戶輕生，OpenAI因此遭到批評，並面臨法律訴訟。

「青少年版ChatGPT」(ChatGPT for Teens)的設定會自動套用於註冊時標示年齡為13歲至17歲的用戶，以及營運商根據使用模式或帳號年齡判定為未成年人士的用戶。

ChatGPT｜青少年版ChatGPT有甚麼保護措施？

青少年版ChatGPT採用的安全措施，其實大部分已應用於ChatGPT未成年人士帳號，例如限制關於自我傷害、暴力、飲食失調及露骨描述的內容。