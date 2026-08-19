歐洲熱浪｜一周估計逾1.6萬死　有地區單日死亡數超新冠

數據顯示，瓦隆大區6月28日一天就有313人死亡，遠高於2020年11月新冠疫情高峰期間的每日245人。6月中旬至7月初期間，當地死亡率更比正常水準高出77%，部分醫院一度人滿為患，醫療與緊急救援系統承受沉重壓力。

歐洲今年夏季遭遇猛烈熱浪侵襲，造成嚴重的人員傷亡。美國《紐約郵報》18日引述《紐約時報》分析指出，6月底歐洲熱浪期間，短短一周估計超過1.6萬人死亡，其中比利時南部瓦隆大區（Wallonia）更出現單日死亡人數超越新冠肺炎疫情高峰的情況。

值得注意的是，儘管極端高溫造成大量死亡，冷氣在歐洲家庭的普及率仍遠低於美國。目前約只有20%的歐洲家庭裝有冷氣，相較之下，美國家庭冷氣普及率約達90%；法國、德國及英國等國的家庭冷氣普及率甚至僅約4%至6%。

這波熱浪期間，歐洲多地氣溫突破攝氏38度，部分地區更超過攝氏40度。高溫對高齡者、獨居者及低收入族群的威脅尤其嚴重，許多熱浪死亡案例集中在這些較脆弱的族群。

部分歐洲民眾長期對冷氣抱持抗拒態度，除了擔心耗電、增加碳排放，也有人認為冷氣不利健康或不符合歐洲生活習慣。比利時地方政府也表示，冷氣在特定情況下，尤其是對高風險族群或特定建築物而言確實有必要，但並未將全面普及冷氣列為長期政策。

冷氣普及率仍低

歐洲部分城市目前更傾向透過設置避暑中心、改善住宅隔熱、增加遮蔭及綠化等方式降低高溫風險。專家則警告，隨着極端高溫事件更加頻繁，歐洲必須重新檢視既有的防暑及城市降溫策略，尤其應強化對高齡者與其他弱勢族群的保護。路透社指出，2026年歐洲熱浪造成的健康與經濟代價已相當驚人，而歐洲整體暖化速度也高於全球平均。