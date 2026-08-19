中非共和國金礦崩塌至少30死　仍有礦工下落不明

中非共和國（Central African Republic）西部阿巴（Abba）地區一處手工金礦18日上午發生崩塌事故，造成至少30名礦工死亡，另有多人受困地下。當地居民、礦工及救援人員目前持續展開搜救，但受困者生還希望正逐漸降低。

事故發生於中非共和國西部納納－曼貝雷省（Nana-Mambéré）阿巴地區。倖存礦工加古恩德（Florian Gaguende）表示，礦坑崩塌後，救援人員立即進入現場尋找仍被困在地下的礦工，但由於坑道遭大量土石掩埋，搜救工作相當困難。

坑道遭大量土石掩埋

當地副市長比（Souleymane Bi）指出，救援人員與居民經過數小時搶救，已從崩塌礦坑中挖出30具遺體，部分受傷礦工則已獲得醫療救治。他形容現場情況「非常可怕」，並呼籲外界提供協助，搶救仍受困於礦坑內的人員。