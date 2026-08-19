中非共和國金礦崩塌至少30死　仍有礦工下落不明

中非共和國（Central African Republic）西部阿巴（Abba）地區一處手工金礦18日上午發生崩塌事故，造成至少30名礦工死亡，另有多人受困地下。當地居民、礦工及救援人員目前持續展開搜救，但受困者生還希望正逐漸降低。
事故發生於中非共和國西部納納－曼貝雷省（Nana-Mambéré）阿巴地區。倖存礦工加古恩德（Florian Gaguende）表示，礦坑崩塌後，救援人員立即進入現場尋找仍被困在地下的礦工，但由於坑道遭大量土石掩埋，搜救工作相當困難。
坑道遭大量土石掩埋
當地副市長比（Souleymane Bi）指出，救援人員與居民經過數小時搶救，已從崩塌礦坑中挖出30具遺體，部分受傷礦工則已獲得醫療救治。他形容現場情況「非常可怕」，並呼籲外界提供協助，搶救仍受困於礦坑內的人員。
現場畫面顯示，救援過程相當混亂，許多身上沾滿泥土的年輕礦工及工作人員徒手挖掘土石，試圖將受困者救出，周遭不時傳出呼救聲。由於目前仍有礦工下落不明，當局尚未公布最終死亡人數，搜救行動仍在持續。
往往造成嚴重死傷
中非共和國政府發言人恩加馬納（Evariste Ngamana）向罹難者家屬表達哀悼，並表示政府正積極提供救援與相關協助。
中非共和國境內有數千人從事小規模、手工採礦工作，但許多礦場缺乏完善的安全設備與防護措施，礦坑崩塌事故並不罕見，且往往造成嚴重死傷。此次事故也再次凸顯當地手工採礦產業長期存在的安全風險。
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