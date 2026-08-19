Nvidia遇Cerebras挑戰　推「餐盤咁大」晶片提升AI速度

美國AI晶片新創Cerebras Systems18日宣布推出新一代伺服器系統CS-4，搭載自家設計、尺寸如「餐盤」般大的AI晶片，訴求提升聊天機械人產生答案的速度，直接向AI晶片龍頭英偉達發起挑戰。
《路透社》報道，Cerebras主要開發AI運算硬件與晶片，與英偉達競爭的焦點並非單純訓練AI模型，而是AI完成訓練後，實際接收使用者問題並產生答案的「推論」運算。Cerebras表示，新系統CS-4是一個伺服器機櫃，內建3個自家大型AI晶片，以Nexus伺服器架構為核心，採用可插拔模組設計，讓晶片能夠直接整合進系統。
今年第三季開始供應
這些晶片尺寸遠大於一般AI晶片，反而成為Cerebras主打高速運算的關鍵。公司指出，由於晶片面積足夠大，可以減少數據在不同晶片之間傳輸時產生的能源消耗及速度損失。此外，CS-4還重新設計系統架構，零組件數量減少約50%。Cerebras技術長表示，這項設計可簡化安裝流程，進而加快資料中心建置速度。
報道指出，這些AI晶片採用台積電5奈米製程生產，新系統預計於今年第三季開始供應。Cerebras也透露，下一代晶片與伺服器系統預計在2027年推出。隨着ChatGPT、Claude等生成式AI服務快速普及，市場對AI推論運算的需求急速增加。如何讓AI更快理解問題、生成答案，同時降低數據中心的能源與硬件成本，已成為AI產業競爭的新戰場。
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