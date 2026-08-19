Nvidia遇Cerebras挑戰　推「餐盤咁大」晶片提升AI速度

美國AI晶片新創Cerebras Systems18日宣布推出新一代伺服器系統CS-4，搭載自家設計、尺寸如「餐盤」般大的AI晶片，訴求提升聊天機械人產生答案的速度，直接向AI晶片龍頭英偉達發起挑戰。

《路透社》報道，Cerebras主要開發AI運算硬件與晶片，與英偉達競爭的焦點並非單純訓練AI模型，而是AI完成訓練後，實際接收使用者問題並產生答案的「推論」運算。Cerebras表示，新系統CS-4是一個伺服器機櫃，內建3個自家大型AI晶片，以Nexus伺服器架構為核心，採用可插拔模組設計，讓晶片能夠直接整合進系統。