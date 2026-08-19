福岡15歲少年趁父母熟睡 淋汽油放火燒屋 自首供稱：受不了家暴

日本福岡縣大牟田市周二(18日)發生倫常縱火案，一名15歲男中學生趁著父母凌晨熟睡時，在家裡淋汽油並點火，導致父親燒傷，住家嚴重焚毀。少年犯案後逃離，其後前往派出所自首，警方依涉嫌縱火及殺人未遂，將他拘捕。

TBS等媒體報道，警方表示，案發於周二凌晨1時10分左右，大牟田市唐船一處住宅突然起火，51歲母親急忙致電報警稱「玄關附近起火」。

消防員接報前往灌救，現場火勢猛烈，婦人所住的木造平房及住宅另一幢建築全部焚毀，約2小時後，消防終將火勢撲滅。