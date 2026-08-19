福岡15歲少年趁父母熟睡 淋汽油放火燒屋 自首供稱：受不了家暴

日本福岡縣大牟田市周二(18日)發生倫常縱火案，一名15歲男中學生趁著父母凌晨熟睡時，在家裡淋汽油並點火，導致父親燒傷，住家嚴重焚毀。少年犯案後逃離，其後前往派出所自首，警方依涉嫌縱火及殺人未遂，將他拘捕。
TBS等媒體報道，警方表示，案發於周二凌晨1時10分左右，大牟田市唐船一處住宅突然起火，51歲母親急忙致電報警稱「玄關附近起火」。
消防員接報前往灌救，現場火勢猛烈，婦人所住的木造平房及住宅另一幢建築全部焚毀，約2小時後，消防終將火勢撲滅。
縱火案｜一家三口同住 父親燒傷
火警中，一家三口同住的木造平房付諸一炬，51歲父親背部和手臂燒傷，送院治療後恢復意識，無生命危險，母親並未受傷。
縱火案｜少年供稱：受不了父親長期毆打
警方指，起火後屋主的15歲兒子不在現場，至凌晨2時許，他自行到附近派出所自首，表示「是我放火」，並供稱自己在家中淋潑汽油後，用打火機點火。
被警員問及犯案動機，少年表示，「真的受不了爸爸一直對我動粗，累積了很大壓力，所以才趁著他們睡覺，在家裡淋汽油放火」。少年更直言，「想殺死父母，明知他們在睡覺，仍點火燒掉住家」。
警方依涉嫌縱火燒毀居住建築物及殺人未遂等罪名將少年拘捕，並將進一步釐清事發經過等。