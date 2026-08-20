烏克蘭前防長籲舉行戰時選舉　被澤連斯基辭退一個月後拋震撼彈

費多羅夫（Mykhailo Fedorov）透過YouTube發布影片演說，強調民主不應因戰爭而被凍結，「民主不能被俄羅斯挾持。我們必須找到一個合法、安全且現實的機制，即使在長期戰爭的情況下，也能讓烏克蘭恢復完整的民主進程。」

目前烏克蘭法律禁止在戰時舉行選舉，而這也是被俄軍入侵以來，首次有主要政治人物公開要求打破現行戰時選舉限制。35歲的費多羅夫長期被視為澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）陣營的重要盟友，今年1月出任國防部長，並宣示大幅改革國防採購及軍事體系，僅約半年在上月突然遭到撤職。

費多羅夫遭撤換後，公開批評時任烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi），雙方在戰爭策略及軍事改革方向上的矛盾迅速浮上檯面。澤連斯基先前曾表示，撤換費多羅夫的原因之一，是他無法與瑟爾斯基有效合作；然而，在輿論壓力下，澤連斯基之後也撤換軍方最高指揮官。