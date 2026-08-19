SpaceX火箭撞月球 NASA公布撞擊坑最新影像

美國太空總署公布，由月球軌道探測器(LRO)於本月11日至12日期間拍攝，顯示SpaceX獵鷹9號(Falcon 9)火箭第2節殘骸於本月5日撞擊月球表面後留下的痕跡。(美聯社)

SpaceX獵鷹9號火箭搭載美國螢火蟲太空(Firefly Aerospace)的「藍色幽靈一號」(Ghost-1)登月器，以及日本ispace公司的白兔-R任務2(Hakuto-R Mission 2)「強韌號」(Resilience)登月器，於去年1月15日發射升空，登月器其後成功在月球表面軟著陸。但撞擊月球表面不在原先規劃之中，重4,000公斤、如校巴般大的火箭第2節殘骸成了太空垃圾一直在漂浮，SpaceX無法阻止它撞向月球。

這影像由月球軌道探測器(LRO)於本月11日至12日期間拍攝，顯示SpaceX獵鷹9號(Falcon 9)火箭第2節殘骸於本月5日撞擊月球表面後留下的痕跡。

SpaceX火箭殘骸撞月球｜ NASA：拍攝這月球撞擊坑照片難度極高

最終火箭殘骸本月5日撞擊月球，並留下坑洞。NASA發聲明指，要拍到這張撞擊坑照片的挑戰性極高。為了拍攝月球上的特定地點，軌道探測器必須等到該地點轉至視野範圍內，這次便等了6天。此外，軌道探測器還必須調整至恰到好處的傾斜角度，讓相機在飛越撞擊坑上空96.5公里時能對準撞擊坑拍攝。

較早前，南韓太空機構亦發布由韓國探路者月球軌道器(KPLO)「享月號」(Danuri)於本月5日拍到該月球撞擊坑的照片。