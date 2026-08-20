肯雅觀光直升機墜毁 機上7人全數罹難包括厄瓜多爾情報局長

美國國務院在聲明中證實，有5名美國人在這次直升機墜機事故中喪生。發言人表示：「美國大使館已與當地政府取得聯繫，並提供領事協助。我們向遇難者家屬和親友致以最深切的慰問。」

肯雅當地時間19日，一架載著遊客作野生動物觀光的直升機在北部偏遠地區墜毀，機上7人全數罹難，包括6名乘客和1名飛機師。

厄瓜多爾交通部長表示，該國情報局長Michele Sensi-Contugi和他的妻子也在事故中喪生。他在X平台上發文表示，「今天，Michele和史蒂芬妮過早地離開了我們。我為她們的家人，特別是她們的孩子和父母感到難過。」

根據當地媒體報道，直升機是在奧洛洛克韋山山麓崎嶇地帶墜毀，當地是津巴布韋的熱門旅遊景點。

肯雅的直升機墜毀事件越來越頻繁，肯雅的旅遊業蓬勃發展，但只能依靠國內航空公司將遊客運送到像奧洛洛克韋山這樣的偏遠地區。

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