遺愛人間｜22歲青年離世捐器官救8人　醫護列隊致意送最後一程(有片)

馬來西亞一名年僅22歲青年，早前遇上一場意外，不幸腦部受重創離世，但他捐出身體4類組織，預料可以幫助至少8名受贈者，遺愛人間。分別來自4間醫院的專科醫療團隊，在為青年組織提取前，向他列隊致意，最後一程。醫院公開送別畫面，令大批網民感動。

綜合報道，22歲青年Muhammad Nicklos Muhammad Nizam是家中6兄弟妹中的長子，他於8日放工回家途中偶上嚴重意外，頭部重創被送到當地醫院「Hospital Sungai Buloh Selangor」搶救，惜延至12日不幸離世。過世後，他捐出4類組織：角膜、心臟瓣膜、股部血管和皮膚。醫院的醫療團隊負責協調來自4間醫院的醫護，當中涉及眼科、整形外科，以及器官和組織獲取部門的人員，美國國家心臟研究所也參與其中。