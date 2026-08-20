機場貪玩搜索犬忍唔住想搶旅客掛飾　領犬員尷尬拉開(有片)

這隻狗狗「泰貪玩」了。泰國曼谷以東蘇凡納布國際機場的一隻搜索犬，在嗅聞旅客行李期間一時失神，竟然被一個毛茸茸的球狀掛飾深深吸引了，令牠情不自禁張口去咬，令原本嚴肅值班的領犬員尷尬當場。

綜合報道，領犬員經常透過社交平台Facebook專頁「蒸蛋來啦！」(ไข่ตุ๋นมาแล้วคร๊าบบบ)分享他與緝毒犬「蒸蛋」(Khai Tun)的工作及生活日常，領犬員14日分享影片顯示，蒸蛋如常跟從領犬員在機場執勤，當時蒸蛋按著指示去聞嗅一位乘客的行李，卻一不小心被可愛的掛飾所吸引，目標瞬間由「嗅出可疑物品」變成「我想帶走這個小玩兒」。幸領犬員及另一警員及時發現，立即從蒸蛋取回旅客的掛飾，並把蒸蛋拉開。領犬員幽默地說：「一咬下去，實在超出蒸蛋可以忍住的範圍，請掛飾的主人見諒」並呼籲：「各位乘客請注意，請務必妥善保管好您的掛飾與公仔娃娃。」