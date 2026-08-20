美國州警直升機與小型飛機相撞　釀1死2傷

美國賓夕法尼亞州在8月19日晚間發生直升機意外，一架州警直升機與一架小型飛機在卡萊爾地區機場（Carlisle Regional Airport）附近碰撞，造成小型飛機飛機師死亡、州警直升機機上兩人受傷。事故原因仍待美國聯邦航空總署（FAA）及國家運輸安全委員會（NTSB）進一步調查。
根據警方說明，事故發生於當日晚間7點左右，一架塞斯納150（Cessna 150）小型飛機與一架執行訓練任務的州警Bell 407直升機在機場附近空域碰撞。州警代理局長George Bivens表示，小型飛機撞上直升機後墜毀並解體，飛機師當場喪生。
兩州警及時逃生
警方指出，州警直升機在撞擊後失去主旋翼，隨即墜落地面並翻側。機上兩名州警成功逃生，分別為警官Bryce Corman及警員Jason Mills，兩人均受傷送院情況穩定，預料可望康復。
賓夕法尼亞州州長Josh Shapiro表示，感謝第一時間投入救援的消防員、醫護人員及執法人員，並向罹難機師家屬致哀。他指出，若非機組人員迅速應變，事故後果可能更加嚴重。
事故發生後，FAA與NTSB已派員前往現場蒐證，將釐清飛機飛行路徑、通訊紀錄及天候等因素，以確認事故原因。目前死者身分尚未公布，須待通知家屬後才會對外說明。
現場照片顯示，機場跑道旁散落大量飛機殘骸，多輛消防及警消車輛到場戒備，事故也一度影響機場運作。調查人員將進一步分析直升機及小型飛機的飛行資料及相關證據，以釐清空中相撞事故的真正原因。
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Cessna Pilot Killed, Two Troopers Injured in Midair Collision at Carlisle Airport— Mr. Guardian (@MrGGuardian) August 20, 2026
A Pennsylvania State Police helicopter and a small plane collided near the runway. The Cessna 150 pilot died at the scene, while both troopers were hospitalized with injuries but are expected to… pic.twitter.com/xbogGzgn6u
Initial reports of an aircraft collision involving plane and helicopter in Carlisle, Pennsylvania. Reports of victims. pic.twitter.com/rfvgKCH7jg— AZ Intel (@AZ_Intel_) August 19, 2026