美國州警直升機與小型飛機相撞　釀1死2傷

美國賓夕法尼亞州在8月19日晚間發生直升機意外，一架州警直升機與一架小型飛機在卡萊爾地區機場（Carlisle Regional Airport）附近碰撞，造成小型飛機飛機師死亡、州警直升機機上兩人受傷。事故原因仍待美國聯邦航空總署（FAA）及國家運輸安全委員會（NTSB）進一步調查。

根據警方說明，事故發生於當日晚間7點左右，一架塞斯納150（Cessna 150）小型飛機與一架執行訓練任務的州警Bell 407直升機在機場附近空域碰撞。州警代理局長George Bivens表示，小型飛機撞上直升機後墜毀並解體，飛機師當場喪生。