伊朗局勢｜華府官員：美軍秘密開闢霍爾木茲安全航道 每天運1000萬桶石油出波斯灣

兩名美國官員向新聞網站Axios透露，美軍已在霍爾木茲海峽暗中建立一條進出的安全航道，每天運送數千萬桶原油離開波斯灣。官員指，在整體戰局仍處於膠著之際，這項行動取得顯著成果。
官員指出，這項行動已進行了數周，期間有15至20艘油輪經由沿著阿曼海岸的南部通道進出霍爾木茲海峽。每天約有1,000萬桶原油運出霍爾木茲海峽，並進入全球能源市場。
這項由美國主導的行動正在緩解美伊戰爭最棘手問題之一：導致原油價格飆升的石油供應中斷。官員表示，儘管運出霍爾木茲海峽的石油量仍低於戰前水平，但已對全球之前的供應緊張產生顯著影響。
這項行動不僅護送載有原油的油輪駛離霍爾木茲海峽，美軍還會協助空載油輪從阿拉伯海穿過該海峽進入波斯灣，從阿聯酋、巴林和科威特裝載石油後離開。
Axios指，這項行動的完整細節之前從未被報道過。一名知情的美國官員表示：「我們控制霍爾木茲海峽南部航道已經兩個月了。伊斯蘭革命衛隊可能會造成騷擾，但他們控制不了(霍爾木茲)海峽。控制權在我們手裡。」
美國總統特朗普周三對Axios表示：「有大量石油正從霍爾木茲海峽運出。」他說，美國目前沒有與伊朗談判，「他們在浪費時間，與他們談判根本是浪費時間」。
特朗普指出：「伊朗人仍有些抵抗能力，但整體來說他們已大不如前。」