伊朗局勢｜華府官員：美軍秘密開闢霍爾木茲安全航道 每天運1000萬桶石油出波斯灣

兩名美國官員向新聞網站Axios透露，美軍已在霍爾木茲海峽暗中建立一條進出的安全航道，每天運送數千萬桶原油離開波斯灣。官員指，在整體戰局仍處於膠著之際，這項行動取得顯著成果。

官員指出，這項行動已進行了數周，期間有15至20艘油輪經由沿著阿曼海岸的南部通道進出霍爾木茲海峽。每天約有1,000萬桶原油運出霍爾木茲海峽，並進入全球能源市場。

這項由美國主導的行動正在緩解美伊戰爭最棘手問題之一：導致原油價格飆升的石油供應中斷。官員表示，儘管運出霍爾木茲海峽的石油量仍低於戰前水平，但已對全球之前的供應緊張產生顯著影響。