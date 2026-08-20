一文睇清｜英國爆發沙門氏菌1死與雞蛋有關 煮熟可否殺死病菌？

英國爆發沙門氏菌(Salmonella)，當局自今年5月26日以來發現來自單一病毒株的個案增加；截止8月13日，確診個案有207宗，導致1人死亡，患者年齡從初生嬰兒至90歲。英國衛生安全局(UKHSA)日前公布調查報告，懷疑源頭是進口雞蛋，患者曾進食進口雞蛋和使用進口雞蛋烹煮的菜式，但無說明是哪一個牌子，以及從哪個國家入口。根據英國廣播公司(BBC)報道，證據亦顯示患者不是在家感染，而是光顧餐廳、咖啡店或外賣等餐飲服務。 英國沙門氏菌｜甚麼是沙門氏菌？感染途徑？

沙門氏菌是一類細菌，通常無害地活於牛、豬、雞等動物的消化道中，因此雞蛋和家禽是感染沙門氏菌的常見食物之一。而它會隨著動物糞便排出。感染途徑如下： *進食未煮熟的受污染食物 *飲用受污染的水 *接觸受感染動物 *在廚房將生熟食物混合後發生交叉污染 *人傳人的情況很少見

英國沙門氏菌｜有哪些症狀？ 須注意症狀包括胃抽筋、腹瀉、嘔吐或發燒。這些症狀通常在感染後12至72小時內出現。大多數情況下，患者毋須進一步治療可康復。但年紀大人士、嬰兒和免疫系統較弱的人有較大機會變成重病，須入院治療，包括「吊鹽水」(打點滴、吊針)，並可能須服用抗生素。 英國沙門氏菌｜煮雞蛋能去除沙門氏菌嗎？如何預防？ 徹底煮熟雞蛋和其他食物可以預防感染。其他防感染方法包括：準備食物前、上廁所後和接觸動物後洗手。在英國目前爆發中，大多數感染似乎並非源自家裡烹調的食物。英國食品標準局最近已向餐飲公司發布了關於雞蛋儲存和處理的指引。

英國沙門氏菌｜爆發地點在哪裡？ 在最近發現207宗個案中，199宗發生在英格蘭，其中倫敦47宗，約克郡(Yorkshire)和亨伯(Humber)有38宗。蘇格蘭有6宗、威爾斯和北愛爾蘭各有1宗。雖然個案分散多地，但科學家使用了一種基因組排序方法，發現所有患者感染的沙門氏菌有密切關聯。檢測結果顯示，它們的DNA排序只有少數差異，這表明這些感染屬同一次爆發，有共同源頭。 英國沙門氏菌｜為甚麼進口雞蛋是最有可能的源頭？ 根據細菌的基因檢測結果，它與先前涉及進口雞蛋的爆發有相似之處。英國衛生安全局的專家訪問了114名目前個案的感染人士，他們的回答顯示，雞蛋提供了「最強烈的訊號」或線索。約有24宗個案與5間企業(當局無披露名稱)有關，其中11人報稱他們食用了含有雞蛋的菜式。調查顯示，有關場所可能使用來自多個來源的雞蛋，包括進口來源。一些涉事場所亦存在衛生問題。衛生安全局表示，目前尚未發現今次爆發與英國生產的雞蛋或家禽有任何關聯。