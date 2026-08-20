伊朗局勢｜談判無效 改財金施壓 特朗普宣布對伊朗發動「毀滅性」經濟戰

美國與伊朗6月簽署旨在終戰諒解備忘錄的60天談判限期本月中屆滿，美國總統特朗普已表明不會尋求延長有效期。他周三(19日)宣布向伊朗發動「規模空前」、「具毀滅性的」經濟戰，並警告任何援助伊朗的國家將面臨嚴重後果。分析指，美國在外交談判對伊朗無計可施之下，改為加強經濟施壓。

特朗普在自家社交平台Truth Social發文表示，伊朗沒有把握機會與美國達成協議，因此「我今天宣布這是歷來針對任何國家最具毀滅性的經濟行動！這將是規模空前的經濟戰爭及孤立行動」。他說：「我也宣布，任何容許本國金融機構、企業、機場或政府部門以任何形式為伊朗提供援助的國家，都將面臨極大經濟後果。」