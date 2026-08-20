伊朗局勢｜談判無效 改財金施壓 特朗普宣布對伊朗發動「毀滅性」經濟戰

美國與伊朗6月簽署旨在終戰諒解備忘錄的60天談判限期本月中屆滿，美國總統特朗普已表明不會尋求延長有效期。他周三(19日)宣布向伊朗發動「規模空前」、「具毀滅性的」經濟戰，並警告任何援助伊朗的國家將面臨嚴重後果。分析指，美國在外交談判對伊朗無計可施之下，改為加強經濟施壓。
特朗普在自家社交平台Truth Social發文表示，伊朗沒有把握機會與美國達成協議，因此「我今天宣布這是歷來針對任何國家最具毀滅性的經濟行動！這將是規模空前的經濟戰爭及孤立行動」。他說：「我也宣布，任何容許本國金融機構、企業、機場或政府部門以任何形式為伊朗提供援助的國家，都將面臨極大經濟後果。」
美伊戰爭｜特朗普：這將是經濟諾曼第登陸日
他還警告伊朗：「走私石油、貨幣互換、現金轉移、匯兌所、船舶註冊、空殼公司，這一切現在都必須停止。你們(伊朗)心裡有數。這將是『經濟諾曼第登陸日』(ECONOMIC D-DAY)，我們需要所有盟國與美國站在同一陣線，聯手孤立並擊敗伊朗威脅。這些瘋狂分子已窮途末路，這些歷史性措施將壓垮他們，讓他們向全球輸出恐怖主義的能力癱瘓。伊朗永遠不會擁有核武。」伊朗國會議長卡利巴夫在伊拉克訪問時表示，此行是要鞏固區內正形成的新秩序，新秩序下外部勢力干預正迅速減弱，美國尋求體面地退出。
美伊戰爭｜民調：特朗普支持率跌至新低
分析指，美伊戰爭持續近6個月，並沒立即可行的外交或軍事退場方案，特朗普便改為加強對伊朗經濟施壓。隨著11月中期選舉臨近，特朗普再次面臨國內政治壓力。路透/Ipsos周一(17日)發布最新民調顯示，特朗普支持率跌至33%，創本屆任期新低。
美伊戰爭｜美軍護航 每天1000萬桶原油運出霍爾木茲海峽
美媒Axios引述2名華府官員報道，美軍過去數周已在霍爾木茲海峽靠近阿曼的南部海岸秘密開闢一條航道，每天有15至20艘油輪進出，平均每天運出約1,000萬桶原油注入全球能源市場，數量約是戰前的一半。美軍與波斯灣盟國協調，每日編製一份出入霍爾木茲海峽的船隻清單，安排它們在晚上指定時間在美軍指示下進出。美軍不僅保護載有原油的油輪駛離，也會協助空載油輪從阿拉伯海穿過海峽進入波斯灣，從阿聯酋、巴林和科威特裝載原油後離開。
美伊戰爭｜特朗普：與伊朗談判是浪費時間
一名知情的華府官員說：「我們控制霍爾木茲海峽南部航道已經兩個月。伊斯蘭革命衛隊可能會造成騷擾，但他們控制不了該海峽，控制權在我們手裡。」特朗普周三對Axios表示：「大量石油正從霍爾木茲海峽運出」，美國目前沒與伊朗談判，「他們在浪費時間，與他們談判是浪費時間」，又指「伊朗人仍有些抵抗能力，但整體來說他們已大不如前」。