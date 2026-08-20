金髮美女貼身助理拒背景審查惹議 特朗普親自介入 曾被指關係太緊密

美國總統特朗普的貼身女助理哈普(Natalie Harp)，被揭在超過一年時間內拒絕配合完成白宮人員例行的安全許可（Security Clearance）程序，最終更需由特朗普親自介入，要求她完成相關審查。哈普曾被指與特朗普關係緊密，引起外界關注。 最新消息指，現年35歲的哈普多次拒絕完成經常接觸高度機密資訊的總統助理須接受的安全許可程序。由於她長期未完成相關審查，引起白宮律師及安全官員憂慮，並就事件向特朗普作出簡報。據報特朗普只好親自下令要她完成相關程序。

報道指，哈普拒絕填寫相關文件的真正原因，至今仍不明。但她已在近月補交所需表格，據悉已獲得安全許可。報道形容，在需要經常接觸國家最高機密的工作環境中，哈普長時間未通過背景審查，是「極不尋常的警號」。 被稱為特朗普的「人肉打印機」 過去一年，特朗普核心圈子內亦曾有人對哈普提出其他疑慮。她被稱為特朗普的「人肉打印機」(human printer)，幾乎全日陪伴在特朗普身邊，負責向他提供新聞報道、社交媒體貼文及其他資訊，因此擁有極高程度的接觸權限。她近期亦捲入另一場爭議，7月時因應伊朗暗殺威脅情報，特朗普曾乘搭一架保密安排的飛機出行，而哈普正是少數獲准同行的助理之一，事件引起民主黨議員嚴厲批評。

寫信給特朗普︰你是對我而言唯一重要的人 此外，哈普過去寫給特朗普的私人信件亦受到外界關注。其中一封信中，她形容自己因工作而忘記進食和睡覺，並向特朗普寫道：你是對我而言唯一重要的人(You are all that matters to me)」。據報她又曾在信件中向特朗普說，「我希望我們之間一直都保持良好關係(I want things to always be right between us)」。 為跟特朗普出庭 不惜坐車尾箱 另有報道指，2023年10月，當時已卸任總統的特朗普，前往紐約出庭應訊，車隊沒有座位讓哈普乘坐。據報哈普因此大發雷霆，向工作人員咆哮，堅稱特朗普要求她同行。最終，她坐進一輛SUV的車尾箱隨車出發。報道指出，即使特朗普身邊人士多年來試圖拉開她與特朗普之間的距離，但哈普對特朗普的忠誠始終未變。