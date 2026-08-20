聞到裂唇？貓尿是「氣味名片」日本研究破解貓咪憑尿液脂肪酸辨識同類機制

日本岩手大學等國際研究團隊周四(20日)發表最新研究，首次發現貓尿中含有個體之間種類、比例不同的特殊脂肪酸，貓咪會以這些物質為基礎，透過嗅聞其他貓咪留下的氣味辨識同類。 共同社、《日本經濟新聞》報道，研究團隊注意到貓咪聞到尿液氣味後會出現獨特的表情。研究員反覆進行實驗，試著解開貓尿作為「氣味名片」運作機制的奧妙。 過去已知貓咪能從其他貓隻留下的尿液氣味取得對方的資訊，但相關成分一直不知道。研究團隊表示，透過這項發現，未來可望應用於抑制尿臭，以及監測並調查稀有貓科動物等領域。

研究團隊成員之一，岩手大學分子生體功能學教授宮崎雅雄表示，貓咪聞到陌生貓隻的尿液等氣味時，會出現一種稱為「裂唇嗅反應」(flehmen response，亦稱弗勒曼反應)的表情。就是貓咪嘴巴微微張開、露出恍惚神情並僵住不動。 研究團隊將尿液中的成分逐一細分後，再給其他貓隻嗅聞，反覆進行觀察是否出現這種反應的實驗。

研究員詳細分析引發「裂唇嗅反應」的成分後，在脂肪酸，也就是構成脂肪的分子中，發現13種此前未被發現、具有特殊分支結構的「支鏈脂肪酸」。 研究發現，這些物質在尿液中的種類及比例因個體而異，且相當穩定。由於這些物質不易揮發，即使經過一段時間，仍能保留個別貓隻的特徵，因此確認其具備「氣味名片」的作用。 研究團隊在老虎、西表山貓(棲息在日本琉球列島八重山群島中西表島的貓科動物)等其他貓科動物的尿液中，也發現類似成分。同時發現，這些脂肪酸會累積在貓隻腎臟中。

宮崎雅雄表示：「對貓咪飼主來說，這是一項從熟悉的表情著手，最終解開貓咪透過尿液辨識其他貓隻機制的研究。」 他指出，如果進一步調查脂肪酸為何會累積在貓隻腎臟，或許也能對貓咪和人類疾病的研究有幫助。