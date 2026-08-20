費城娃鬼怪嬰面具男凌晨狂追6路人 逼問「準備好去死嗎」

美國費城近日出現一名戴著如電影《娃鬼怪嬰》面具的變態男，上周凌晨時分在半小時內於街頭追跑6名途人，威嚇他們問「準備好去死嗎」。一名女子日前受訪稱，她正面「迎戰」該變態男，起飛腳踢他，並說「我們打一場吧」。

面具怪男｜有跑步女子被嚇至尖叫腳受傷

根據警方描述，疑犯年齡介乎16至25歲，約5呎8吋高，是一名黑人男子。發布照片所見該男子穿著一身黑色衣服、背著格仔圖案背囊，戴著一個恐怖白色面具，像《娃鬼怪嬰》主角。警方說，無證據顯示他持有武器，但他走近一名女子時，左手持手機，右手則藏在背後，問她「準備好去死嗎」。其中一名跑步女子稱，兩度遇見該面具男，在第二次受恐嚇後，她嚇到奔跑並一路尖叫求救，最後腳部受傷。