費城娃鬼怪嬰面具男凌晨狂追6路人 逼問「準備好去死嗎」

美國費城近日出現一名戴著如電影《娃鬼怪嬰》面具的變態男，上周凌晨時分在半小時內於街頭追跑6名途人，威嚇他們問「準備好去死嗎」。一名女子日前受訪稱，她正面「迎戰」該變態男，起飛腳踢他，並說「我們打一場吧」。
面具怪男｜有跑步女子被嚇至尖叫腳受傷
根據警方描述，疑犯年齡介乎16至25歲，約5呎8吋高，是一名黑人男子。發布照片所見該男子穿著一身黑色衣服、背著格仔圖案背囊，戴著一個恐怖白色面具，像《娃鬼怪嬰》主角。警方說，無證據顯示他持有武器，但他走近一名女子時，左手持手機，右手則藏在背後，問她「準備好去死嗎」。其中一名跑步女子稱，兩度遇見該面具男，在第二次受恐嚇後，她嚇到奔跑並一路尖叫求救，最後腳部受傷。
面具怪男｜持手機拍攝疑為流量
警方又指，面具男曾追著一名穿反光安全背心的男子，但最終沒有捉到對方，而該面具男犯案時舉著手機，懷疑他拍片上載社交網吸引流量。警方表示，疑犯所犯罪行包括恐怖威嚇、騷擾和普通襲擊，可以被檢控。Jameka Wilson是其中一名受害者，她發現正面迎擊那名面具男子才是最好做法，她舉起雙手遮著面問對方「我們打一場吧」。另一名女子則說，與朋友見面時碰上面具男，他一開始問「你們想追著我跑嗎？我打賭我快過你們。想與我賽跑嗎？」那男子問了數次，但他們沒有人理睬他，指事件非常詭異。