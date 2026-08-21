秘魯南部發生6.7級地震　首都利馬等多地有震感(有片)

秘魯南部安第斯山區發生6.7級地震，震央距離阿亞庫喬省科拉科拉市以北約35公里，震源深度108公里。暫時至少2人受傷。南部多個地區和首都利馬都有震感。
地震在當地時間周四(20日)下午約1時、本港時間今日(21日)早凌晨約2時發生，美國地質勘探局最初指，地震強度為7.2級，後來修正為6.7級。地震發生後，有民眾拍攝到山頭有泥石塌下，並揚起塵土。另外造成20多間房屋、6間醫療中心和1間學校損毀。秘魯當局指，震央附近多個地區都有震感，又指暫時未收到破壞或人命傷亡報告，官員同時呼籲民眾保持冷靜，並轉移到安全地方。
🔴🔴REPORTES | Así fue captado el potente terremoto que sacudió hoy a Perú, sin dejar víctimas hasta el momento: el primer reporte indicaba una magnitud 7.2, aunque más tarde fue rebajado a 6.7.— Jean Suriel (@JeanSuriel) August 20, 2026
⚠️El sismo sacudió la zona sur andina peruana, localizándose a 35 kilómetros al… pic.twitter.com/hNHw0EDWrr
Momentos desgarradores durante el terremoto que sacudió a Perú.#Sismo pic.twitter.com/hFWCmSbFs1— Tattaglia® 🇲🇽🇪🇸 (@NoSoyBuenaOnda) August 20, 2026