紐約女效忠「伊斯蘭國」 密謀炸州議會大廈被捕

美國紐約州35歲女子鮑伊涉嫌策劃襲擊紐約州議會大廈。當局公佈的一張照片顯示，她身穿類似黑色罩袍的服裝，以手機進行偵察(網上圖片)

美國紐約州一名35歲女子，涉嫌策劃襲擊紐約州議會大廈，昨日在聯邦法院出庭，被控試圖向極端組織「伊斯蘭國」(Islamic State)提供物質支持的聯邦恐怖主義罪名。她與一名聯邦臥底探員會面時身上攜帶剛購買的一把槍枝和爆炸裝置，並在此之前曾透露有炸毀紐約州議會大廈的計劃，當場被捕。

美國司法部負責國家安全事務的助理部長艾森伯格說，被捕女子鮑伊(Jessica Bowie)密謀在紐約州議會大廈引爆炸彈，意圖殺害公職人員，並盡可能摧毀大樓，然後逃往敘利亞境內由「伊斯蘭國」控制的地區。

美國聯邦調查局稱，鮑伊在五年前改信伊斯蘭教，並錄製了一段阿拉伯語訊息，宣誓效忠「伊斯蘭國」領導人。

「盡可能摧毀建築及殺死開會參議員」

根據美司法部聲明和起訴書，被告曾在網上發表反美言論，已被監視一個多月，她認為州議會制訂冒犯穆斯林的法例，因此企圖破壞議會大樓，並殺害州參議員，及後與至少一名冒充「伊斯蘭國」支持者的FBI線人聯繫，以及請教如何製造爆炸裝置，及後購買用於製造爆炸裝置的物品。她並表示希望攻擊州議會大廈，透露打算將炸彈放在外賣袋中，並放置於州議會大廈的入口附近，並「盡可能」摧毀建築及於參議員開會時殺死他們。鮑伊被發現今年7月21日至8月9日期間5次前往紐約州議會大廈，並拍攝多張大廈照片，當局公佈的一張照片顯示，她身穿類似黑色罩袍的服裝，以手機進行偵察。