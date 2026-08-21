菲律賓女歌手Vanessa Blanca8月19日在馬尼拉住宅摔倒，頭部猛烈撞擊地面，造成嚴重腦部創傷及顱內出血，救護車在15分鐘內仍未到達，家屬用輪椅將她送院後宣告不治，終年30歲，死訊曝光後震驚外界。
家人推輪椅送院
Vanessa Blanca表姐透露，事發當時Vanessa Blanca正在浴室換衣服，不慎失足跌倒，頭部直接撞擊地面。家屬發現後立即致電救護車求助，但等了15分鐘救護車遲遲未到。當時沒有其他交通工具，情急之下家人只能用輪椅將失去意識的她推往最近的醫院急救，遺憾送院後仍回天乏術。
Vanessa Blanca表姐特別強調，家屬之所以公開事故經過，是為了給一直支持Vanessa Blanca的粉絲一個交代，並非要追究任何人的責任，並呼籲外界不要進行過度的臆測。家屬預計於8月21日晚上6時開放親友及歌迷瞻仰遺容，後續安葬安排則將另行公布。
Vanessa Blanca早年曾參加選秀節目《Popstar Kids》因而踏入演藝圈，隨後加入青少年歌唱團體「Sugarpop」，與Julie Anne San Jose、Rita Daniela、Enzo Almario及Cholo Bismonte等人共同發展，後來則轉型為個人歌手。而她與饒舌歌手Aikee合作的《DOTA o Ako》最廣受歡迎。
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