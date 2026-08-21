菲律賓女歌手Vanessa Blanca8月19日在馬尼拉住宅摔倒，頭部猛烈撞擊地面，造成嚴重腦部創傷及顱內出血，救護車在15分鐘內仍未到達，家屬用輪椅將她送院後宣告不治，終年30歲，死訊曝光後震驚外界。

家人推輪椅送院

Vanessa Blanca表姐透露，事發當時Vanessa Blanca正在浴室換衣服，不慎失足跌倒，頭部直接撞擊地面。家屬發現後立即致電救護車求助，但等了15分鐘救護車遲遲未到。當時沒有其他交通工具，情急之下家人只能用輪椅將失去意識的她推往最近的醫院急救，遺憾送院後仍回天乏術。