死神來了｜升降機瞬間急墮　婦人出唔切監生夾死(慎入/有片)

印度上周發生一宗涉及升降機的恐怖致命意外。印度安得拉邦一名年約50歲的婦人乘搭升降機至所需樓層，正步出升降機、人還未完全離開時，升降機突然向下急墮，監生把婦人夾在升降機和地面之間，雖然最終獲救脫困，惜送院後因重傷不治。

綜合報道，事發於周日(16日)在印度安得拉邦普拉卡薩姆區一幢住宅大廈，升降機到達所需樓層，一家三代人包括50歲婦人Vineeta與女兒和孫兒先後步出升降機，女兒和孫兒都順利走出，但Vineeta尚未完全離開時，升降機卻突然下墮，直接將她夾在升降機頂與地面之間，Vineeta動憚不得表情痛苦，其女兒見狀大驚想要將她拉出卻無能為力，隨即呼叫求救。