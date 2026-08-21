死神來了｜升降機瞬間急墮　婦人出唔切監生夾死(慎入/有片)

印度上周發生一宗涉及升降機的恐怖致命意外。印度安得拉邦一名年約50歲的婦人乘搭升降機至所需樓層，正步出升降機、人還未完全離開時，升降機突然向下急墮，監生把婦人夾在升降機和地面之間，雖然最終獲救脫困，惜送院後因重傷不治。
綜合報道，事發於周日(16日)在印度安得拉邦普拉卡薩姆區一幢住宅大廈，升降機到達所需樓層，一家三代人包括50歲婦人Vineeta與女兒和孫兒先後步出升降機，女兒和孫兒都順利走出，但Vineeta尚未完全離開時，升降機卻突然下墮，直接將她夾在升降機頂與地面之間，Vineeta動憚不得表情痛苦，其女兒見狀大驚想要將她拉出卻無能為力，隨即呼叫求救。
警方正調查升降機有否進行例行安全檢查和維護
大廈居民聞呼救聲連忙上前幫忙，報道指，經過一番折騰終於把Vineeta救出，但她身受重傷，被送醫院搶救可惜無效，證實不治。升降機突然急墜的確切原因尚待調查釐清。警方亦立案調查升降機有否進行例行安全檢查和維護，以及事故是否由疏忽或技術故障引起，事件曝光後在當地引發熱議，不少人開始對公寓大樓的升降機安全、維護以及安全機制運作表達嚴重擔憂。
警告：影片內容或會令人情緒不安
సీసీటీవీ ఫుటేజ్..!— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 19, 2026
లిఫ్ట్లో ఇరుక్కుని మహిళ మృతి
ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని మార్కెట్ సెంటర్ సాయి సూర్య అపార్ట్మెంట్ లిఫ్ట్లో ప్రమాదవశాత్తు ఇరుక్కున్న వినీత (50) అనే మహిళ
లిఫ్ట్ నుండి దిగుతున్న సమయంలో గేట్లు వేయకుండానే కిందికి ఒక్కసారిగా దిగిపోయిన లిఫ్ట్
దీంతో ఆమె ఫ్లోర్,… pic.twitter.com/ZnYuB808JL