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出版：2026-Aug-21 14:15
更新：2026-Aug-21 14:15

死神來了｜升降機瞬間急墮　婦人出唔切監生夾死(慎入/有片)

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死神來了，升降機瞬間墜落，婦人被卡樓層監生夾死。(X)

死神來了，升降機瞬間墜落，婦人被卡樓層監生夾死。(X)

印度上周發生一宗涉及升降機的恐怖致命意外。印度安得拉邦一名年約50歲的婦人乘搭升降機至所需樓層，正步出升降機、人還未完全離開時，升降機突然向下急墮，監生把婦人夾在升降機和地面之間，雖然最終獲救脫困，惜送院後因重傷不治。

綜合報道，事發於周日(16日)在印度安得拉邦普拉卡薩姆區一幢住宅大廈，升降機到達所需樓層，一家三代人包括50歲婦人Vineeta與女兒和孫兒先後步出升降機，女兒和孫兒都順利走出，但Vineeta尚未完全離開時，升降機卻突然下墮，直接將她夾在升降機頂與地面之間，Vineeta動憚不得表情痛苦，其女兒見狀大驚想要將她拉出卻無能為力，隨即呼叫求救。

女兒和孫兒都順利走出。(X) Vineeta尚未完全離開時，升降機卻突然下墮。(X) Vineeta尚未完全離開時，升降機卻突然下墮。(X) Vineeta動憚不得表情痛苦，其女兒見狀大驚想要將她拉出卻無能為力，隨即呼叫求救。(X) Vineeta動憚不得表情痛苦，其女兒見狀大驚想要將她拉出卻無能為力，隨即呼叫求救。(X) 大廈居民聞呼救聲連忙上前幫忙。(X)

警方正調查升降機有否進行例行安全檢查和維護

大廈居民聞呼救聲連忙上前幫忙，報道指，經過一番折騰終於把Vineeta救出，但她身受重傷，被送醫院搶救可惜無效，證實不治。升降機突然急墜的確切原因尚待調查釐清。警方亦立案調查升降機有否進行例行安全檢查和維護，以及事故是否由疏忽或技術故障引起，事件曝光後在當地引發熱議，不少人開始對公寓大樓的升降機安全、維護以及安全機制運作表達嚴重擔憂。

警告：影片內容或會令人情緒不安

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