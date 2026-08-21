特警上門捉犯準備爆門　二樓走廊突倒塌「全軍覆沒」(有片)

美國一隊特警(SWAT)早前在密蘇里州進行一場拘捕行動，多名特警在二樓走廊包圍一個目標單位，準備破門而入之際，走廊卻不勝負荷突然倒塌，樓層上的特警全部瞬間墮地，多人受傷送院治療。

綜合報道，事發於上月21日下午近1時，在密蘇里州亨茨維爾，當時由莫伯利地區特警、美國法警署和支援人員正聯合執行拘捕令，目標男子為一名未按規定登記為性犯罪者，且不遵守釋放條款和條件。網上影片顯示，當時共有至少10名特警在二樓走廊，他們正在目標單位外準備攻堅，詎料突然傳來清脆響亮的斷裂聲，懷欵日久失修的走廊隨即坍塌，上面的整隊特警瞬間墮地，另一角度見部分人員被木條壓著，地面人員隨即上前幫忙。