特警上門捉犯準備爆門　二樓走廊突倒塌「全軍覆沒」(有片)

美國一隊特警(SWAT)早前在密蘇里州進行一場拘捕行動，多名特警在二樓走廊包圍一個目標單位，準備破門而入之際，走廊卻不勝負荷突然倒塌，樓層上的特警全部瞬間墮地，多人受傷送院治療。
綜合報道，事發於上月21日下午近1時，在密蘇里州亨茨維爾，當時由莫伯利地區特警、美國法警署和支援人員正聯合執行拘捕令，目標男子為一名未按規定登記為性犯罪者，且不遵守釋放條款和條件。網上影片顯示，當時共有至少10名特警在二樓走廊，他們正在目標單位外準備攻堅，詎料突然傳來清脆響亮的斷裂聲，懷欵日久失修的走廊隨即坍塌，上面的整隊特警瞬間墮地，另一角度見部分人員被木條壓著，地面人員隨即上前幫忙。
事發時目標人物不在單位內
報道指，事件中合共9名執法人員由二樓墮地，當中7人受傷，包括4名美國法警副警長、2名北密蘇裡緝毒特遣隊成員和1名蘭道夫縣副警長。他們部分人骨折，但均無生命危險。至於目標人物，則在人在警方進行突襲時不在單位內，同日稍後由另一隊執法人員成功拘捕。
A group of US marshals were injured after a wooden deck collapsed underneath them whilst they were attempting to serve an arrest warrant on a child predator in Missouri.— AmericaReal (@AmericaReal3) August 20, 2026
How insane is this? 😳 pic.twitter.com/b4IRJkiK2P