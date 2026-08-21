男子遇查逃跑竟丟下狗狗　拉布拉多回家順便帶警察找到主人(有片)

英國柴郡一名男子日前在街頭遇警員截查，竟不顧跟在身旁的寵物拉布拉多犬，自顧自逃走，落單的狗狗卻因歸家心切，反而帶著警察回家找到牠那狠心主人的藏身處所。

綜合報道，41歲男子Charles Foy今年2月在柴郡駕駛電動滑板車時，被一名巡邏警員聞到身上傳來濃烈的毒品氣味，便示意他靠邊停下。當時帶著2隻寵物犬的Charles見狀立即駕車逃跑，逃跑過程中一隻拉布拉多因為跟不上主人的速度而落單。從警方公布的影片顯示，被Charles留在現場的拉布拉多看起來十分友善，讓警員決定跟著牠，拉拉一路上不停搖著尾巴，可愛模樣讓警員忍不住不停稱讚牠「好乖」(Good boy)。