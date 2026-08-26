特朗普郵寄投票限制令一度被禁　獲美國最高法院暫放行

美國聯邦最高法院24日以6比3裁定，允許特朗普政府暫時推動限制郵寄投票的行政命令部分內容，撤銷下級法院先前對相關措施的部分禁制令。不過，大法官並未裁定該行政命令是否合憲，相關法律爭議仍將持續在下級法院審理。

這項行政命令是特朗普今年稍早簽署，目的在強化郵寄投票管理，以防範選舉舞弊。命令要求國土安全部（DHS）建立各州合格選民資料名冊，並要求美國郵政總局（USPS）配合，只向名冊上的合格選民寄送郵寄選票，同時推動新的郵件追蹤與驗證措施。