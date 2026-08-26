特朗普郵寄投票限制令一度被禁　獲美國最高法院暫放行

美國聯邦最高法院24日以6比3裁定，允許特朗普政府暫時推動限制郵寄投票的行政命令部分內容，撤銷下級法院先前對相關措施的部分禁制令。不過，大法官並未裁定該行政命令是否合憲，相關法律爭議仍將持續在下級法院審理。
這項行政命令是特朗普今年稍早簽署，目的在強化郵寄投票管理，以防範選舉舞弊。命令要求國土安全部（DHS）建立各州合格選民資料名冊，並要求美國郵政總局（USPS）配合，只向名冊上的合格選民寄送郵寄選票，同時推動新的郵件追蹤與驗證措施。
民主黨執政州提起訴訟
包括加州、紐約州等23個由民主黨執政的州及華盛頓特區先前提起訴訟，主張美國憲法將選舉管理權限賦予各州及國會，總統無權透過行政命令改變聯邦選舉制度，因此要求法院阻止行政命令生效。
最高法院多數意見認為，各州目前尚未證明已受到實際損害，因此現階段不宜維持禁制令，允許行政命令部分措施繼續推動。但法院也強調，此次裁定僅涉及程序問題，並不代表行政命令本身合法，未來若措施正式實施並造成具體影響，各州仍可再次提出法律挑戰。
衝擊各州選務工作
自由派三名大法官則提出反對意見，其中傑克遜（Ketanji Brown Jackson）警告，此舉可能造成選舉混亂，並增加合格選民無法順利投票的風險，尤其是在距離11月期中選舉僅剩數周之際，更可能衝擊各州選務工作。
此外，美國郵政總局日前已公布配合行政命令的新規範，包括要求各州提供郵寄投票選民名冊、修改選票信封設計及導入追蹤機制。不過，另一宗聯邦法院案件仍維持全國性禁制令，因此郵政總局目前尚無法全面執行相關規定，後續仍須視法院裁決結果而定。
分析指出，最高法院此次裁決為特朗普政府帶來重要程序性勝利，但並未終結郵寄投票爭議。隨著美國中期選舉日益接近，圍繞郵寄投票制度、聯邦與州政府權限，以及選舉完整性的法律攻防，預料仍將持續升溫。
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