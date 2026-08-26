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出版：2026-Aug-26 10:15
更新：2026-Aug-26 10:15

特朗普郵寄投票限制令一度被禁　獲美國最高法院暫放行

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美國聯邦最高法院允許特朗普政府暫時推動限制郵寄投票的行政命令部分內容。（圖／美聯社）

美國聯邦最高法院允許特朗普政府暫時推動限制郵寄投票的行政命令部分內容。（圖／美聯社）

美國聯邦最高法院24日以6比3裁定，允許特朗普政府暫時推動限制郵寄投票的行政命令部分內容，撤銷下級法院先前對相關措施的部分禁制令。不過，大法官並未裁定該行政命令是否合憲，相關法律爭議仍將持續在下級法院審理。

這項行政命令是特朗普今年稍早簽署，目的在強化郵寄投票管理，以防範選舉舞弊。命令要求國土安全部（DHS）建立各州合格選民資料名冊，並要求美國郵政總局（USPS）配合，只向名冊上的合格選民寄送郵寄選票，同時推動新的郵件追蹤與驗證措施。

民主黨執政州提起訴訟

包括加州、紐約州等23個由民主黨執政的州及華盛頓特區先前提起訴訟，主張美國憲法將選舉管理權限賦予各州及國會，總統無權透過行政命令改變聯邦選舉制度，因此要求法院阻止行政命令生效。

最高法院多數意見認為，各州目前尚未證明已受到實際損害，因此現階段不宜維持禁制令，允許行政命令部分措施繼續推動。但法院也強調，此次裁定僅涉及程序問題，並不代表行政命令本身合法，未來若措施正式實施並造成具體影響，各州仍可再次提出法律挑戰。

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衝擊各州選務工作

自由派三名大法官則提出反對意見，其中傑克遜（Ketanji Brown Jackson）警告，此舉可能造成選舉混亂，並增加合格選民無法順利投票的風險，尤其是在距離11月期中選舉僅剩數周之際，更可能衝擊各州選務工作。

此外，美國郵政總局日前已公布配合行政命令的新規範，包括要求各州提供郵寄投票選民名冊、修改選票信封設計及導入追蹤機制。不過，另一宗聯邦法院案件仍維持全國性禁制令，因此郵政總局目前尚無法全面執行相關規定，後續仍須視法院裁決結果而定。

分析指出，最高法院此次裁決為特朗普政府帶來重要程序性勝利，但並未終結郵寄投票爭議。隨著美國中期選舉日益接近，圍繞郵寄投票制度、聯邦與州政府權限，以及選舉完整性的法律攻防，預料仍將持續升溫。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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