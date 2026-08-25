誤信睪丸能賣上百萬　誘騙17歲少年殺人「取蛋」

印度一名20歲男學生因誤信網路影片稱「人類睪丸在黑市價值高達1,200萬盧比(約100萬港元)」，因此僱用多名同黨綁架了17歲少年，將其殺害後殘忍割下睪丸。詎料殺人後，少發現根本無人願意收購睪丸，最終將睪丸丟棄湖泊。警方至今已經捕捕主謀與另外4名涉案人士。

綜合報道，當地警方指出，案件主謀為20歲的商學院學生Zoheb Khan。他因為在網上媒體看到一部假影片，誤以為人類睪丸在黑市價值高達1,200萬盧比，因此生出殺人念頭。Zoheb Khan找來4名同黨，其中3人為未成年者，說服他們有關黑市對睪丸有巨大需求，甚至在網上購買了白袍、聽診器與體溫計等，假扮成專業醫生，對成員進行「器官切除訓練」，讓他們以為他知道怎麼摘除器官。