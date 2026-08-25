誤信睪丸能賣上百萬　誘騙17歲少年殺人「取蛋」

印度一名20歲男學生因誤信網路影片稱「人類睪丸在黑市價值高達1,200萬盧比(約100萬港元)」，因此僱用多名同黨綁架了17歲少年，將其殺害後殘忍割下睪丸。詎料殺人後，少發現根本無人願意收購睪丸，最終將睪丸丟棄湖泊。警方至今已經捕捕主謀與另外4名涉案人士。
綜合報道，當地警方指出，案件主謀為20歲的商學院學生Zoheb Khan。他因為在網上媒體看到一部假影片，誤以為人類睪丸在黑市價值高達1,200萬盧比，因此生出殺人念頭。Zoheb Khan找來4名同黨，其中3人為未成年者，說服他們有關黑市對睪丸有巨大需求，甚至在網上購買了白袍、聽診器與體溫計等，假扮成專業醫生，對成員進行「器官切除訓練」，讓他們以為他知道怎麼摘除器官。
警派蛙人潛水搜尋被丟棄的器官
本月6日，17歲街頭攤販Rehan，被Zoheb Khan定為目標。2名未成年同黨以100盧比(約8港元)為酬勞，聲稱要請Rehan幫忙處理一宗鬥毆事件，將其誘騙至偏遠湖邊，並用刀刺死Rehan。主謀「遠端指導」4名同黨殺人和摘除睪丸，以冰塊保存長達2天，並積極尋找買家，但最終因根本找不到買主，Rehan最終決定將器官丟棄到其他湖泊毀屍滅跡。Rehan的母親在事發後報案失蹤，警方10日在湖中發現遺體，Rehan的母親透過其紋身認出他，經法醫驗查證實，Rehan死於致命刀傷且器官遭切除。目前警方已逮捕主謀Zoheb Khan、18歲男子Aamir Qureshi及3名未成年人，同時也派出蛙人潛水搜尋被丟棄的器官，並深入調查Zoheb Khan曾接洽過的所有潛在買家。