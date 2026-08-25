日本擬修訂《防止賣春法》處罰嫖客 矯正只罰性工作者不公現狀

日本法務省專家檢討會議周一(24日)提出報告書草案，指出《賣春防止法》中僅有針對賣方設罰則的招攬等罪，應研究擴大納入嫖客，並提高罰款上限。 日本放送協會(NHK)、富士新聞網(FNN)及朝日新聞等報道，報告書草案指出，現行的《賣春防止法》雖然針對「賣方」的招攬以及等客行為設有「6個月以下監禁或2萬日圓(約984港元)以下罰款」的罰則，卻缺乏針對「買方」的罰則。國會曾有意見批評，這造成「只有被迫賣淫的女性遭逮捕」，形成扭曲的結構。

法務省因此從3月起透過檢討會議討論修法。報告書草案指出，多名委員認為「有必要矯正現行法律的不公平」，因此提出將買方也納入須接受懲罰。 此外，關於是否將嫖客因尋找買春機會而在街頭徘徊的行為列為處罰，報告書提出，「有意見認為目前難以透過客觀舉動進行區分及舉證」，並認為有必要明確規定受罰行為等。 報告書亦指出，維持針對「賣方」的現行罰則較為適合。多數意見則指，考慮到許多人需要保護及支援，應根據個案具體情況而採取更適當的應對措施。

此外，會上也討論到「是否應將性交以外的性行為列入『賣春防止法』的賣春定義中」。有意見指出，非性交的性行為在身心負擔上及性交無本質差異。但另有意見認為，性行為具高度私隱性，國家公權力介入需極為慎重，且擴大定義可能導致大量性風俗店工作者失業。因此多數委員認為，將非性交性行為納入賣春定義仍需慎重討論。 在新宿歌舞伎町長期從事女性支援工作的公益團體Rescue Hub代表坂本新贊同應「針對嫖客設立罰則」，並強調必須配套提供對貧困女性的支援。

坂本新指出：「女性在賣春過程中即使遭受暴力侵害，也常因害怕被捕而不敢向警方求助，極易被剝削中。限制嫖客行為有望減少賣春需要，這一點很值得歡迎……然而，針對嫖客的罰則伴隨著賣春行為隱蔽化的風險。靠賣春維生的女性收入可能因此減少，進一步陷入極度貧困及脆弱的境地。」 坂本新補充，「因此未來推動修法時，政府與地方政府必須在限制嫖客的同時，提供針對女性的支援」，例如在協助她們脫離賣春、轉職謀生之前，優先提供食宿及就業輔導，保護處於弱勢的女性。

法務省預計9月完成報告書，並協調在秋季臨時國會上提出修正法案。