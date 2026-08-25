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出版：2026-Aug-25 15:36
更新：2026-Aug-25 15:36

南韓濟州島近3日發現4具失蹤者屍體 當局重新調查多宗案件

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南韓濟州島近3日發現4具失蹤者屍體 當局重新調查多宗案件（示意圖）

南韓濟州島近3日發現4具失蹤者屍體 當局重新調查多宗案件（示意圖）

濟州島近日接連發現失蹤者屍體，8月23日凌晨，朝天邑新興里附近水域發現一具男性屍體，身份確認為一名70多歲失蹤老翁，是濟州島自8月22日以來，三日內發現第4具失蹤人士遺體。

據韓聯社報道，一名37歲的張姓婦人在去年5月失蹤，但當時負責警官卻疑謊稱已找到人而銷案，失蹤者始終未有現身。其家屬7月19日在首爾重新報案，警方才再次啟動搜索行動。直至8月22日上午，警方在住所附近發現她的屍體。

同一天，當局先後發現另外兩名失蹤者，一人在濟州市涯月邑附近的一個山谷中被發現死亡；另一名六旬老翁的遺體則是在濟州市古佐邑松堂被找到。其中六旬翁和張姓婦人的失蹤案是由同一名警官負責，疑似都以同樣手法草草銷案。

專家指出，南韓政府必須重新檢視社會安全網，包括加強對身心有障礙人士、老人和弱勢族群等高風險族群的福利制度。

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當局延長公共閉路電視保存期限

除此之外，警方處理手法亦令南韓市民不滿，對此，濟州島決定延長公共閉路電視錄影的保存期限，以加強在失蹤事件時的搜尋範圍，並擴大利用人工智能的海岸閉路電視系統。

另外，當局也決定重新審查近期處理的所有失蹤人口和危機案件，並迅速建立核查制度，防止案件因負責警員的個人判斷而處理不當。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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