南韓濟州島近3日發現4具失蹤者屍體 當局重新調查多宗案件

濟州島近日接連發現失蹤者屍體，8月23日凌晨，朝天邑新興里附近水域發現一具男性屍體，身份確認為一名70多歲失蹤老翁，是濟州島自8月22日以來，三日內發現第4具失蹤人士遺體。

據韓聯社報道，一名37歲的張姓婦人在去年5月失蹤，但當時負責警官卻疑謊稱已找到人而銷案，失蹤者始終未有現身。其家屬7月19日在首爾重新報案，警方才再次啟動搜索行動。直至8月22日上午，警方在住所附近發現她的屍體。

同一天，當局先後發現另外兩名失蹤者，一人在濟州市涯月邑附近的一個山谷中被發現死亡；另一名六旬老翁的遺體則是在濟州市古佐邑松堂被找到。其中六旬翁和張姓婦人的失蹤案是由同一名警官負責，疑似都以同樣手法草草銷案。