《龍珠》主題樂園落戶巴黎 沙特注資548億 動漫迷馬克龍認「自肥」

法國與沙特阿拉伯同意在巴黎西北近郊的塞日蓬圖瓦斯耗資60億歐元(約548億港元)興建3座全新主題樂園，當中最大賣點是建造全球第二座以日本傳奇動漫《龍珠》為主題的樂園。全球首座《龍珠》主題樂園已於2024年官方宣布落戶沙特首郊外的Qiddiya City。

法國總統馬克龍周一（8月24日）與沙特王儲穆罕默德在巴黎會面。愛麗舍宮表示，法國與沙特阿拉伯同意在巴黎西北近郊的塞日蓬圖瓦斯耗資60億歐元(約548億港元)興建3座全新主題樂園，當中最大賣點是建造全球第二座以日本傳奇動漫《龍珠》為主題的樂園，該項目被譽為自1992年巴黎迪士尼樂園開幕以來，歐洲規模最大的主題樂園開發計劃之一，預計可為當地創造約2.2萬個直接就業職位，預計園區需時數年興建，未有開園時間表。

據馬克龍的顧問透露，馬克龍去年訪問沙特阿拉伯期間，發現他與穆罕默德皆是《龍珠》的忠實粉絲，由此萌生共同建造《龍珠》主題樂園的想法。報道指，來自沙特阿拉伯的娛樂和投資集團吉迪亞集團將為項目提供資金，屬沙特「2030願景」計劃一部分，旨在擺脫對石油產業的依賴，並在全球休閒娛樂市場擴展影響力。這座建成後將成為歐洲最大的主題公園之一的項目並未有確定的開放日期，預計建設將耗時數年。

見高市早苗曾擺「龜波氣功」動作

法國總統馬克龍對此大讚，形容這是自巴黎迪士尼樂園以來前所未見的龐大開發投資，「你們知道我對漫畫的熱愛，也知道我致力為法國吸引能創造就業、並實現最具雄心項目的投資。這是自巴黎迪士尼樂園以來前所未見的盛事，我們將持續讓世界驚喜。」馬克龍是出名動漫迷，今年他與日本首相高市早苗結束聯合記者會時，甚至還擺出了《龍珠》主角孫悟空的招牌動作「龜波氣功」。