熊本地震｜日本政府深入調查AEON爆炸　雜貨店再道歉認向家屬隱瞞

日本經濟產業大臣赤澤亮正在今日（25日）的內閣會議後見記者，表示成立意外調查委員會，調查AEON熊本商場的爆炸，有關委員會由日本的高壓氣體安全協會負責，並將交由專家檢查證據，下月初舉行首次會議。赤澤指，調查事故是要避免同類事件再次發生：「我們將調查原因並採取適當措施。」日本政府相信爆炸很可能是煤氣爆炸造成。同時赤澤表示，已要求日本的商場為在發生天災或意外時候，離開的人員再次進入商場的安全確保措施。

日本政府宣布，對上月熊本縣地震後發生的AEON熊本商場爆炸進行深入研究，查明事故原因以及避免事件的發生。而其中一間有職員傷亡的雜貨店「habita」，公司高層再次道歉，表示因為出於自保，公司向家屬提交的事故報告上有虛假。

逃出職員確認有聞到煤氣

熊本的《熊本日報》向在商場逃出的職員進行訪問。其中一位在商場2樓的一店舖工作的女職員透露，她本身在地震後已撤出商場，之後再進入取回個人貴重物品，但當她在2樓的樓梯上走時，就已聞到濃烈的煤氣味，因此她向同行的同事盡快取回個人物品離開。她表示當聞到煤氣味時就已感覺到有危險要盡快離開。根據當地消防部門指，商場的防火計劃中，有要求商場的職員在離開時需要關閉明火或易燃設施的氣體供應。

商場造成的7人死亡中，2人是雜貨店habita職員。habita其後承認是指示2名女職員重返店舖將收入鎖入保險箱而導致她們遇害，商場之後為事件道歉後，公司高層再次致歉。他們表示，在向死者家屬提供的報告中，稱「員工需要返回取回個人物品，順道協助妥善保管銷售款項。」與事實不符，公司承認「出於自保和情緒困擾而作了虛假報告」。