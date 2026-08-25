巴西中女扮12歲女童騙收養 行騙最少15年罪成坐監

巴西一名37至38歲女子奧利維拉（Amanda Maria Souza de Oliveira）多年來假扮成12歲患自閉症女童博取收養，一度獲一對教會夫婦收留長達14個月。法院近日認定她涉嫌詐欺及冒用身分罪成立，判處1年6個月10日有期徒刑，另須接受約4個月的半開放式監禁，案件引發巴西社會譁然。 根據警方調查，奧利維拉2025年初開始出現在南部聖卡塔里娜州（Santa Catarina）茹安維利市（Joinville）一間福音派教會，起初自稱18歲、正在找工作，不久後又改口說自己其實只有12歲，還患有重度自閉症，並以假名「Gabriele」生活。

謊稱被迫接受荷爾蒙治療 致外表較成熟 為了欺騙別人，奧利維拉刻意以兒童口吻說話，經常抱著玩偶、使用奶嘴、奶樽等嬰幼兒用品，並聲稱自己幼年遭父母虐待、被迫接受荷爾蒙治療，因此外表才會比同齡孩童成熟。教會牧師及一對夫婦深信她的說法，不僅提供住所，也協助她接受醫療照護、購買生活用品，更替她慶祝生日。 直到一名親友在網路上認出她並向警方通報後，騙局才被識破。警方逮捕時，奧利維拉仍穿著印有卡通圖案的服飾，並試圖維持孩童形象，但警方讀出她真實姓名後，她隨即恢復成人語氣應對。

最少於7個州犯案 曾使用多個假名 調查發現，奧利維拉至少15年來在巴西多個州以相同手法行騙，透過偽造身分、謊稱自己是遭虐待或身心障礙的未成年少女，藉此取得陌生人信任與照顧。警方指出，她曾在至少7個州使用不同姓名犯案，受害者為數不少。 面對指控，奧利維拉坦承曾使用假身分，但否認有詐欺意圖。她的律師表示，她長年流落街頭、生活困苦，假扮12歲女童只是求生方式，並未刻意造成他人財務損失，因此將提出上訴。 不過，法官認為，奧利維拉長期刻意捏造身分、欺騙善心人士，以獲取住宿、照護及其他資源，已符合詐欺犯罪構成要件，因此依法判刑。此案在巴西引發廣泛討論，也讓外界重新關注身分詐欺及慈善收容機制的漏洞。