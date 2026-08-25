美國女童游水後感染「食腦變形蟲」不治 終年8歲

美國路易斯安那州一名8歲女童Lillian Smart日前感染俗稱「食腦變形蟲」（brain-eating amoeba）的福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri），經搶救仍不幸身亡。衛生官員初步研判，她是在當地一個湖泊玩水時被感染，這是路易斯安那州自2013年以來首度確認的感染病例，引發外界對夏季淡水活動安全的關注。 根據家屬說法，8歲女童Lillian於8月中旬因病住院，經診斷感染食腦變形蟲。家屬8月24日證實，她因腦部損傷過於嚴重，最終仍宣告不治。州長蘭德里(Jeff Landry)對此表達哀悼。 疑湖泊玩水遭感染

路易斯安那州衛生廳表示，根據流行病學調查，女童極可能是在北部克萊本湖（Lake Claiborne）游泳時遭到感染。感染途徑並非飲用受污染的水，而是當含有阿米巴原蟲的溫暖淡水經由鼻腔進入人體，隨後沿著嗅神經侵入腦部，引發「原發性阿米巴腦膜腦炎」（Primary Amebic Meningoencephalitis，PAM），病情在感染3至7日內加劇，死亡率高於95%。 美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，福氏內格里阿米巴常存在於溫暖的湖泊、河流、溫泉等天然淡水環境，尤其在夏季較為活躍。感染案例雖極為罕見，但一旦發病幾乎致命，美國平均每年不到10宗病例，自1937年以來累計僅約180例，存活案例屈指可數。

專家︰戴鼻夾可降低感染風險 衛生專家提醒，阿米巴不會在人與人之間傳播，也不會因飲用受污染的水而感染。若於夏季在湖泊、河川等淡水進行水上活動，應避免讓水大量衝入鼻腔，可配戴鼻夾或避免在高水溫、低水位的淡水水域潛水、跳水，以降低感染風險。 醫生表示，感染初期症狀包括頭痛、發燒、噁心、嘔吐及頸部僵硬，隨後可能迅速惡化為意識混亂、癲癇、昏迷等神經症狀，多數患者會在症狀出現後一至兩週內死亡。由於病程進展極快，若曾接觸溫暖淡水並出現相關症狀，應立即就醫，以爭取治療時機。