全球海洋表面水溫創紀錄 厄爾尼諾續增強恐加劇海洋暖化 助長颱風等極端天氣

歐洲氣候研究機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service)最新數據顯示，在人為造成的氣候變化及日益增強的厄爾尼諾現象(El Nino)影響下，全球海洋溫度創下有紀錄以來新高。 英國廣播公司(BBC)報道，哥白尼氣候變化服務數據顯示，全球非極地海域的表面平均溫度於8月22日達到攝氏21.1度，超越2024年3月其中3天錄得的21.09度，也遠高於同時期平均值。 海洋升溫可能帶來廣泛影響，包括加劇極端天氣、令海平面升高以及危害海洋生物生存等。 哥白尼氣候變化服務副主任Samantha Burgess表示：「這項紀錄再次明確顯示，海洋正承受日益加劇的壓力。厄爾尼諾現象正進一步推高全球溫度，但這是在數十年來人為因素造成的暖化基礎之上加劇。」

厄爾尼諾｜海洋溫度紀錄出現的時間值得關注 這項數據是根據海面下10米處的海水溫度測量結果計算，測量資料來自浮標、船舶及衛星，再整合並估算全球海水溫度。 儘管目前新舊紀錄的差距很小，而且任何估值都存在不確定性，但科學家表示，這項紀錄出現的時間尤其值得關注。 研究數據顯示，全球海洋平均溫度通常在每年3月或4月達到高峰，這段期間相當於南半球的夏季尾聲，而非8月。由於南半球海洋面積佔全球海洋面積的比重較大，因此對全球平均海洋溫度的影響也較北半球大。

厄爾尼諾｜科學家預期海洋溫度將再破紀錄 英國國家海洋中心資深研究員Jeremy Grist表示：「我們現在就已經打破紀錄，這是厄爾尼諾增強的初期指標。在其他條件相同的情況下，我們可能預期海洋溫度將在2027年3月或4月再破紀錄。」 除了厄爾尼諾現象主要影響的太平洋，其他區域的海水也異常溫暖，包括英國及歐洲周邊海域。普利茅斯海洋實驗室科學部門主管Tim Smyth表示，英倫海峽西部海域持續出現海洋熱浪已超過3年，並於今年7月達到高峰，比正常水溫高出7度，「這種情況前所未見」。

厄爾尼諾｜海水升溫會助長極端天氣 科學家表示，全球海洋廣泛升溫，清楚顯示氣候變化對海洋的影響日益加劇。人類溫室氣體排放所造成的多餘熱量，超過90%由海洋吸收。這些溫室氣體排放主要來自化石燃料燃燒。 海水升溫會助長更極端的天氣。溫暖海水將為風暴提供更多水氣及能量，在部分沿海地區也可能削弱海風的降溫作用，使陸地熱浪更加嚴重。溫暖海水的體積也會膨脹，進而推升海平面並增加沿海地區淹水風險。此外，海洋熱浪過強，也可能重創珊瑚礁等海洋生物的棲息地。

Burgess警告，海洋熱浪日益頻繁，已「對海洋生態系統以及依賴海洋維生的人造成日益沉重的壓力」。