英國救護員質疑裝病逼癱瘓女爬落樓 104分鐘後送院驚揭腦出血主動脈破裂

涉事英國救護員Rachel Claire Lemonofides。(互聯網)

英國一名女子因胸口劇痛打999緊急熱線求助，豈料女救護員到場後卻質疑她裝病，濫用救護車，瘋狂說出詆毀說話，包括「耶穌和耶和華不會來救你了」、「不要像嬰兒了」；又說那名患者看來不需要治療，「你不會死去，你只是傷到背部」。該求助女子已下肢乏力不能行走，但那名言語尖酸刻薄的女救護員卻袖手旁觀，那女子只好自行爬落樓。結果在現場擾攘了104分鐘，才將女患者送往醫院。 瘋狂救護員｜做緊急手術撿回一命 醫生發現該名女患者腦出血中風，之後還檢查出她有腹主動脈瘤(abdominal aortic aneurysm)，其主動脈破裂。她最後接受了生存機會50%的緊急心臟手術。該名女救護員事後已被辭退，並須接受專業操守聆訊。

瘋狂救護員｜冷言冷語被裁定歧視 事件發生在2024年1月，日前當地醫護專業人員仲裁機構對涉事救護員Rachel Claire Lemonofides作出裁決， 指她基於種族作出上述歧視行為，並違反專業操守。Lemonofides對有關女病人(病人A)的攻擊性言語全被她與999緊急熱線的通話錄下來，令人感到不可思議。她當時與另一名組員抵達現場，該組員在聆訊中指，病人A背部下方感疼痛和不適，右腳感麻痺。錄音顯示，Lemonofides未能察覺病人A情況嚴重。庭上聽到她向病人A大喝「我不認為這需要治療，但她(病人A)選擇這樣做」。她所說的其他侮辱性言語包括「你(病人A)像個小孩一樣癱倒在地上」、「我非常憤怒，因其他人正等待這輛救護車」、「你這樣好像斷了腳」、「這是我見過最差劣的行為」，甚至問病人A人是否施了「巫術」。

瘋狂救護員｜同事指證對白人求助者好聲好氣 Lemonofides又恐嚇病人A，「你的行為就像鬼上身一樣，我要告訴你僱主」、「不要再像嬰兒了，許多人需要這輛救護車，我們會告訴你的僱主，你因無聊叫救護車」。Lemonofides在過程中反覆質疑病人A假扮生病，「你在講大話，停止你現在所做的行為，別像個孩子一樣，我們下樓吧」。她最後威脅說，如果病人A不從地上起來，便會在60秒內離開。 同時為後備陸軍的Lemonofides承認曾說過那些話，但否認是基於種族歧視。不過4名證人包括其同事和病人的傭人，聽到她說病人A被鬼上身和施展巫術時感到驚訝。同事A亦指出，在事發當天，與Lemonofides另外出動過兩次任務，求助者都是白人女性，但她並沒有用對待病人A的態度對待她們。裁決指，Lemonofides很顯然對病人A缺乏尊重，踐踏其尊嚴；錄音中可清楚地聽見病人A多次因疼痛而哭喊，但Lemonofides卻叫她不要裝可憐。