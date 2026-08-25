歌舞伎町買春外國客持續增加 新宿區籲採取措施加強遏止

《讀賣新聞》報道，新宿區表示，自新冠疫情爆發後，新宿歌舞伎町周邊的大久保公園附近，女性站在街上等嫖客的身影愈來愈顯眼。她們在街上等客的情況經由社交平台傳播及媒體報道，傳至海外，導致以買春或「參觀獵奇」為目的造訪的外國遊客增加，部分人因語言不通，跟賣淫一方爆發金錢糾紛。

日本法務省正研究修訂《賣春防止法》，將嫖客納入處罰。東京新宿歌舞伎町是風俗店聚集地，當局表示，專程赴日買春的外國遊客正持續增加，有必要採取應對措施。

警視廳資料顯示，去年因在大久保公園附近「企街」等客，涉嫌違反《賣春防止法》而被捕的女性有112人。自去年8月警方採取掃蕩行動後，站在大久保公園附近等客的女性雖然減少，但在周邊酒店的街上等客，仍屢見不鮮。

賣淫｜居民抱怨： 社區風氣嚴重敗壞

當地居民紛紛抱怨「社區風氣嚴重敗壞」，新宿區因此與當地社區自治會等展開聯合巡邏，並以日語和英語播放「法律禁止買春行為」等語句提醒遊客。

新宿區危機管理擔當部副參事淺見英之表示：「即使採取了應對措施，亦難以從根本上解決問題。希望能包括對招攬行為實施刑罰在內，採取更具阻嚇力以及有實質成效的應對措施。」

非牟利組織表示，這些「企街」等客的女性，部分人有經濟困難，因此淺見英之指出：「我們希望能與相關機構合作，將她們轉介至社會福利支援體系。」